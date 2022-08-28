嘉義市地方產業創新研發推動計畫　傳產變身創新產業

▲ 嘉市地方型SBIR成果發表 黃敏惠市長帶頭拚經濟 地方產業創嘉機!。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市對於企業經營的技術提升以及服務轉型近年來成果豐碩，從創業輔導到資金媒合，從店面改造到服務流程創新，都透過各種計畫直接將專家學者的專業知能以及設計力導入各個計畫。其中嘉義市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)主要針對技術提升、數位轉型接受中小企業主競爭提案，110年共有11家業者完成計畫，嘉義市政府舉辦年度成果展，市長黃敏惠出席聆聽11家業者執行計畫成果及經驗分享。

黃敏惠市長表示，「創新才能創造轉機，傳統產業也可以因為創意而變得有新意！」，今天聽到了11家業者的精彩地分享，很感謝大家的用心與努力，不僅將產品融入嘉義市的特有的元素、串聯產官學研的資源，歷經多次的技術研發與產業轉型，打造獨一無二的品牌。

黃敏惠市長進一步說明，嘉義市地方產業創新研發推動計畫，每年成果都相當精彩，今(110)年成果發表類型可以分為文創資訊類、食品生技及機械設計等，領域廣且各具特色，面對經濟、疫情等大環境的挑戰，中小型企業與市府一起並肩合作，在困難的環境中，仍創新突破，在逆境中永不放棄，期許嘉義產業隊大家凝聚力量，站在台灣的舞台拚全世界。

本次計畫成果各有特色也充滿亮點，如元翊設計工程有限公司連結木業文化，規劃相關學習實體空間與木材文化的體驗學習營；亞迦國際開發企業社則是因應疫情宅經濟的興起，推出了富含趣味性的DIY麵包製作素材包；另外，奇翰電子科技有限公司設計出了新形態多功能電子看板系統，使生產過程中的相關訊號與數據可以被更有效地收集，市場詢問度已更上一層樓。嘉義市政府致力於開發具潛力、富有話題性的新計畫，期望透過創新研發的計畫發掘在地業者的研發能量，帶領嘉義市產業隊再創新高峰！

建設處長田長沛表示，嘉義市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)四年來，培育了47家中小型企業，累積補助金額達2,800萬元，創造出的總產值超過1.5億元以上，各項數據都證明市府長年以來積極推動產業創新的決心。嘉義市政府期望在產業發展中扮演一個中心點的角色，不僅提供了業者一個展現成果的大舞台，更投入了多項輔導資源，建立起不同產業間的溝通橋樑！