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嘉義市全民防衛三合一會報 　強調整合防災演練「安民心」

▲▼ 嘉義市111年三合一會報強化演練「安民心」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市111年三合一會報強化演練「安民心」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

111年度全民防衛動員、全民戰力綜合協調、災害防救三合一會報下半年定期會議在嘉義市政府8樓會議室召開。本次三合一定期會報推演課題為「支援軍事作戰」及「戰災搶救」，以及強化災害搶救具體作法等。會報由召集人黃敏惠市長主持，行政院動員會報朱森村處長、行政院災害防救辦公室方德勝參議、臺閩戰綜會報陳柏青上校、中區戰綜會報副召集人吳國良少將、嘉義後備指揮部指揮官溫俊晏上校等長官蒞臨指導。黃敏惠市長亦於會中頒發感謝狀，感謝協助嘉義市111年「災害防救」演習有功的13個單位。

▲▼ 嘉義市111年三合一會報強化演練「安民心」 。（圖／嘉義市政府提供）

行政院動員會報朱森村處長表示，嘉義市政府三合一會報成績向來優異，110年「全民防衛動員準備、戰力綜合協調、災害防救」三合一會報更榮獲績優單位，各單位橫向及縱向聯繫十分順暢，市府對於防災演練的重視有目共睹。黃敏惠市長感謝所有與會人員對市府各項工作推動的協助與配合，讓年度準備工作以及各項演習皆獲得豐碩成果，強調「整合」的重要性，期許透過「三合一會報」的整合，強化軍政機構各級協調、管制功能，以提升全民總體戰力，並建立災害防救的良好機制。

▲▼ 嘉義市111年三合一會報強化演練「安民心」 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，因為平時確實的演練，八八風災來襲時，情況雖十分緊急，嘉義市最終安然度過。近來國際烏俄戰爭衝突未平，台海情勢也使民眾感到緊張，同時尚有疫情的威脅，以及極端氣候的多重考驗，期許透過定期會報的召開，強化各局處的聯繫以及災害防救的整備，透過演練機制讓各項應變措施更為完備，強化國民信任，達成「安民心」的目標。

▲▼ 嘉義市111年三合一會報強化演練「安民心」 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長今日於會中致贈感謝狀，感謝台電嘉義區營業處、中華電信嘉義營運處、遠傳電信嘉義區維運處、台灣大哥大南區網路維運站、頌鑫實業股份有限公司、何庄韌性社區、社團法人嘉義市志願服務協會、紅十字會台灣省嘉義市支會、慈濟慈善事業基金會、福添福社會福利慈善事業基金會、臺灣世界展望會嘉義中心、嘉義市餐飲業職業工會、社團法人嘉義市盲人福利協進會、嘉義市脊髓損傷者協會、陸軍步兵第101旅、陸軍部隊訓練南區聯合測考中心、嘉義後備指揮部等13個單位，協助嘉義市辦理111年「災害防救」演習，讓演習順利圓滿成功。

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