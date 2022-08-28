嘉檢民雄模範父親表揚大會宣導反賄選　建立和諧安祥社會

▲嘉檢參與嘉義縣民雄鄉「模範父親代表、好人好事代表表揚暨鄉政成果展」活動，呼籲全民一齊反賄選 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署受邀參與縣府民雄鄉27日舉辦之「模範父親代表、好人好事代表表揚暨鄉政成果展」活動，並由江金星主任檢察官與翁章梁縣長、民雄鄉何嘉恒鄉長、代表會周榮茂主席等貴賓一同出席。鄉公所規劃此次活動是要特別強調發展綠色生態休閒廊道、照顧全齡的休閒健康環境設施、推展家鄉農特產、規劃行政園區連結民雄南北發展等方向，激發喚起愛我家鄉之鄉情。

嘉檢江金星主任檢察官致詞時表示，地方政府藉由多元環境教育，連結鄰近機關(構)、社區及民間之環境教育資源持續扎根，提升環境素養以達關懷大地之目標；宣導節能減碳、省水、省電、綠色消費、減塑新生活的觀念，呼籲全嘉一起來，翻轉地球。同時透過模範父親、好人好事代表之表揚，弘揚中華文化倫理孝道美德，藉由捨己為人、樂善好施精神之事蹟，以啓示範作用，建立和諧安祥的社會。

最後，嘉義地檢署、嘉義縣政府和民雄鄉公所一齊藉此機會進行反賄選宣導，並呼籲年底選舉將至，全民應共同守護民主、自由及法治的社會，遇有賄選情事，請踴躍撥打地檢署檢舉專線(05)2780445或免付費專線0800-024-099轉4號電話，向地檢署提出檢舉，案經檢察官起訴者，即可發放檢舉獎金，最高金額達新臺幣1千萬元