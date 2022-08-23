　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

睡好床也是一種健康投資！副業女王＋半導體大老激推「美國蕾絲床墊」

▲▼美國蕾絲床墊台北專賣店開幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲擁有80多年歷史的「美國蕾絲床墊」，全新台北專賣店落腳南港，店內多款軟硬度有別的床墊，力求滿足不同家庭的需求與預算。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

一張適合自己的床墊有多重要？許多人往往要等到腰痠背痛，才願意面對「該換張床墊」這個事實。向來重視生活品質與家人健康的藝人丫頭（詹子晴）和穩懋半導體董事長陳進財，就對「床墊」這個話題非常有感！ㄚ頭甚至私下自爆，家中使用的床墊就是和日月潭涵碧樓、台北六福萬怡酒店、高雄義大皇家酒店、花蓮遠雄悅來飯店等台灣五星級飯店指定使用的一樣，都是來自「美國蕾絲床墊Restonic」，而且剛換新床的第一天就因為睡得太沉，整個大遲到！

人的一生有1/3都在床上　丫頭談起「床事」格外挑惕
在美國已成立80多年的「美國蕾絲床墊」，致力於透過擁有專利且優質的床墊產品，為全球消費者開創優質的睡眠文化，來自國際間的好口碑也成為丫頭第一次自己買床墊時的首選品牌。她甚至笑說自己過去沒有選擇障礙的問題，但偏偏面對每天都要睡的床，就不自覺龜毛了起來。之所以選擇美國蕾絲床墊，很大一個原因也是為了品牌擁有的美國獨家專利。其中，最著名的就是全球首創的「中位護背專利結構」，以符合人體曲線的概念，將床墊中間處的支撐度加強25％，如此一來就不會有過去睡在傳統床墊那樣，腰部沒有支撐，中空到一個拳頭都可以穿過去的問題。

▲▼日月潭,涵碧樓,宜蘭,蘭城晶英,五星級,床墊,美國蕾絲床墊,中位護背專利,丫頭,詹子晴。（圖／翻攝自臉書）

▲▼前不久才因健康因素開刀休養的丫頭，如今更重視生活品質帶來的健康基底。對她來說，擁有一張適合自己的床墊，也是照顧自己與老公的日常重點。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 日月潭,涵碧樓,五星級,床墊,美國蕾絲床墊,中位護背專利,丫頭,詹子晴,半導體,穩懋。（圖／翻攝自臉書）

丫頭也強調，買床前一定要試趟，尤其是經過美國蕾絲床墊於台北南港新開幕的專賣店後，她更意外發現，「在專賣店裡，躺在床上，旁邊的擺設環境真的有家的感覺，燈光用較暖的黃白燈、空調也很舒適，試床的過程可以更認真感受床的舒適度，整個就很加分。」同時為了因應台灣氣候，台灣總代理的所有美國蕾絲床墊，床墊內層皆獨家使用美國專利杜邦棉，這也是丫頭了解以後相當驚豔的重點，「美國專利杜邦棉DUPONTTM ComfortMaxTM是全球最先進的紡織梳理工藝，微小到連塵蟎都無法通過，可有效抗菌除蟎。 而且台灣氣候很潮濕，他的排濕性很好、透氣不悶熱就不怕床墊有汗臭味。」

為頂級客群開發總統級精品　半導體大老一躺驚豔
做為全球砷化鎵代工龍頭穩懋半導體的董事長，陳進財的生活自然是日理萬機，隨時需要清晰的判斷力來處理公司決策，因此他也認為「睡眠品質」萬萬不可打折扣，精挑一張能好好支撐身體的床墊，比多數人想得還重要。年輕時喜愛運動的陳進財笑稱，自己脊椎開過好幾次刀的身體可以說是「傷痕累累」，因此他認為自己的身體格外需要一張支撐力足夠的床，避免隔天醒來痠痛難耐。

▲▼（業配）美國蕾絲床墊台北專賣店開幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲重視睡眠品質的陳進財也認為，床墊應該要隨著每個人的年紀和生理變化定期更新，才能確保符合當下身體最需要的支撐與呵護。

因此，陳進財也表示，「現在我在挑床墊，第一它首先必須要符合人體工學，才能讓身體保持一個舒適的狀態。第二點則是視每個人對於軟硬度的要求，像我很重視腰部處要能幫我撐得起來，不能陷下去，所以我通常需要偏硬的床墊。」而他對於「美國蕾絲床墊」的印象首先來自友人的推薦，直到親自光臨門市，在門市人員的介紹服務下試躺，才有感地覺得「一躺驚豔」。

陳進財特別試躺的是今年最新開發的「總統床墊」系列，由於品牌發現有許多顧客，都會在入住日月潭涵碧樓等級的五、六星級飯店後，特別循線來到「美國蕾絲床墊」門市選購床墊，因此除了提供給小資族、小家庭都買得起的系列床墊外，全新的「總統床墊」更是想提供給頂級客戶更耐用、更舒適的選擇。而針對客群最在乎的支撐度方面，比起一般獨立筒只用一條鋼線，總統床墊特別使用「三股共弦技術」將3根鋼線依等距等寬比例螺旋纏繞356圈，大幅提高彈簧韌性，客戶躺上後，更會感受到前所未有的支撐力與包覆度。

▲▼美國蕾絲床墊台北專賣店開幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼比起傳統賣場放著一張張床，讓人自由試躺，美國蕾絲床墊位於南港的台北專賣店，有門市人員引導服務，讓每一位客人感受仰躺與側躺時，床墊給予的支撐力。同時，服務人員也會鼓勵客人躺個20分鐘以上，如此才能真正了解身體感受的試躺效果。

▲▼美國蕾絲床墊台北專賣店開幕。（圖／記者周宸亘攝）

「『美國蕾絲床墊』的總統床墊真的是一躺上就有感，我覺得和一般床墊最大的區別在於，它既有足夠的支撐力，柔軟度也打造得很舒服，是我近年躺過相當舒服的一張床墊！」重視睡眠品質的他也認為，其實隨著每個人不同的年紀階段以及身體變化，床墊應該要定期依照當下的身體需求去做更新。「這也是為什麼我推薦『美國蕾絲床墊』，因為這個來自美國、已經經營80多年的品牌，旗下有各種不同床墊設計，每個系列都還有軟、中、硬的區別，價格帶也符合不同族群的預算與需求。」就如品牌一再強調的，「從出生那一刻到老，都可以找到適合自己的床墊」。

▲▼美國蕾絲床墊台北專賣店開幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲竭力將「美國蕾絲床墊」台北專賣店帶進南港的品牌負責人Amy表示，希望門市氛圍的營造，能帶給客人「沉浸式」的試躺體驗，她對美國蕾絲床墊也相當地有信心，認為「從出生那一刻到老，都可以在這個品牌找到適合自己的床墊」。

來店試躺體驗「獨家贈」品牌午安枕　限時開幕慶優惠只到9/11
為了想提供給消費者更直接且細緻的服務，「美國蕾絲床墊」終於選在台北南港設立「Restonic台北專賣店」，想在溫馨舒適、宛如家的環境，以完整20分鐘以上的體驗，試躺被各大五、六星飯店指定，同時也讓藝人、企業家聯合推薦的「美國蕾絲床墊」，現在即可到現場親身體驗！9/11（日）前只要體驗並於google留下評價，就能得到品牌午安枕1顆。購買特定床墊也可參加抽獎，包括國際溫泉酒店豪華雙人住宿券、Dyson吹風機和iRobot aair lite空氣清淨機等，在迎接升級睡眠品質的同時，日常的生活品質也能同步煥然一新。

【美國蕾絲床墊台北專賣店】
地址：台北市南港區重陽路8號
電話： 02 2788 2008
FB粉絲團：https://reurl.cc/Zby1XM

ET快訊
頭皮油味臭翻！醫揭「正確洗頭頻率」：超過會發癢
離婚7天火速脫單！百萬網紅「新歡正面照」曝光
快訊／赴台南慰問殉職警家屬　蔡英文晚間再發聲
陳男睡一天醒來變殺警犯　阿嬤哭求「洗門風」還孫子清白
快訊／台南殺警案震驚全台　柯建銘說話了
快訊／新北一家四口出遊！6歲童意外墜公館大橋失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

雲端美眠輕奢入夢　貴族感「沉浸式睡眠體驗」超享受

睡好床也是一種健康投資！副業女王＋半導體大老激推「美國蕾絲床墊」

出遊踩點必去！超商「5大人氣卡通門市」　獨家七龍珠主題店在林口

東森農場鮮採直送花蓮鶴岡文旦　王令麟挺小農再送50%東森幣買氣熱

蘑菇做成建築？創新建材不用靠新技術或複雜材料

快訊／崩潰！foodpanda不能下單了　平台無預警「餐廳全關閉」

【廣編】Macleod’s Vintage 麥克勞德推出全球限量窖藏單桶高年份威士忌

太驚人！女子「滿臉痘痘」一退變正妹　照片曝光網驚呆！

買得到熊貓月餅、波士頓龍蝦！超商「中秋禮盒、烤肉組合」一次看

【廣編】威士忌品牌格蘭路思台灣限定新鉅作　攜手國際藝術師打造《感官探索夜光系列》

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

路邊聊天「愛車未熄火」 遭醉漢開走2分鐘後自撞

睡好床也是一種健康投資！副業女王＋半導體大老激推「美國蕾絲床墊」

出遊踩點必去！超商「5大人氣卡通門市」　獨家七龍珠主題店在林口

東森農場鮮採直送花蓮鶴岡文旦　王令麟挺小農再送50%東森幣買氣熱

蘑菇做成建築？創新建材不用靠新技術或複雜材料

快訊／崩潰！foodpanda不能下單了　平台無預警「餐廳全關閉」

【廣編】Macleod’s Vintage 麥克勞德推出全球限量窖藏單桶高年份威士忌

太驚人！女子「滿臉痘痘」一退變正妹　照片曝光網驚呆！

買得到熊貓月餅、波士頓龍蝦！超商「中秋禮盒、烤肉組合」一次看

【廣編】威士忌品牌格蘭路思台灣限定新鉅作　攜手國際藝術師打造《感官探索夜光系列》

阿奇書包、天天雨衣太Ｑ！超商最新「汪汪隊立大功」集點來了

驚！蘇聯戰鬥機歐洲境內行進　「當地新聞狂播」民眾恐慌引熱議

大媽拍照「猛搖吊橋30分鐘」！欄杆斷裂沒在怕　網轟：抓去做苦力

明金成妻聚會露面「瘦到臉頰凹陷」　陸元琪心疼：她說自己像生病

無視奴才手作柵欄門　液體喵「一個move流出縫」20秒越獄成功

林良歡老公深夜開山路「女鬼突趴擋風玻璃前」　苦纏他原因超鼻酸

蔡英文向殉職警家屬致歉　下令加速警械使用修法、檢討外役監標準

狂威被富邦狂攻9分來台最慘　申皓瑋連續場次安打追平胡金龍

離婚7天火速脫單！　百萬網紅韓安冉「新歡正面照」曝光：很快官宣

營養師教6招預防「癌王」大腸癌！　加工肉品、燒烤快避開

酸柯文哲自己跳出來當第四候選人　陳時中：陳佩琪可登記第五組

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

消費熱門新聞

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

太驚人！女子滿臉痘痘一退變正妹

2大速食店「限時優惠」只有4天

買1大送2小！達美樂加碼「小披薩免費吃」

萬物皆漲 「升級網路竟降價」!

麥當勞首顆「植物肉漢堡」來了！

超商美式升級了！限時第2杯7折爽喝

超商最新集點「汪汪隊立大功」來了

10元喝烏龍茶！超商「隱藏版優惠」快看

華堡免費吃！漢堡王連5天買1送1

超商獨家開賣日本4款甜點零食新品！

麥當勞雞塊、那堤買1送1爽吃42天

超商「中秋禮盒、烤肉組合」一次看

法國菜的浪漫　吃了PAP'S 法式餐館就知道

更多熱門

相關新聞

WSTS估今年半導體產值約6330億美元　預期成長13.9%

WSTS估今年半導體產值約6330億美元　預期成長13.9%

世界半導體貿易統計 (WSTS) 發布了 2022 年 8 月的新半導體市場預測，預期2022年全球半導體市場揪成長13.9%，明年也還會繼續成長。

中台灣KTV扛壩子斜槓蓋房　「超狂精裝修」連床墊都給

中台灣KTV扛壩子斜槓蓋房　「超狂精裝修」連床墊都給

年薪百萬拿命在拚！　半導體工程師曝輪班睡不飽「騎到出車禍」

年薪百萬拿命在拚！　半導體工程師曝輪班睡不飽「騎到出車禍」

《路透》：南韓將出席Chip4　台灣未獲通報

《路透》：南韓將出席Chip4　台灣未獲通報

雲端美眠輕奢入夢　貴族感「沉浸式睡眠體驗」

雲端美眠輕奢入夢　貴族感「沉浸式睡眠體驗」

關鍵字：

日月潭涵碧樓五星級床墊美國蕾絲床墊中位護背專利丫頭詹子晴半導體穩懋

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案　台南殺警案重大進展

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面