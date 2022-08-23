睡好床也是一種健康投資！副業女王＋半導體大老激推「美國蕾絲床墊」

▲擁有80多年歷史的「美國蕾絲床墊」，全新台北專賣店落腳南港，店內多款軟硬度有別的床墊，力求滿足不同家庭的需求與預算。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

一張適合自己的床墊有多重要？許多人往往要等到腰痠背痛，才願意面對「該換張床墊」這個事實。向來重視生活品質與家人健康的藝人丫頭（詹子晴）和穩懋半導體董事長陳進財，就對「床墊」這個話題非常有感！ㄚ頭甚至私下自爆，家中使用的床墊就是和日月潭涵碧樓、台北六福萬怡酒店、高雄義大皇家酒店、花蓮遠雄悅來飯店等台灣五星級飯店指定使用的一樣，都是來自「美國蕾絲床墊Restonic」，而且剛換新床的第一天就因為睡得太沉，整個大遲到！

人的一生有1/3都在床上 丫頭談起「床事」格外挑惕

在美國已成立80多年的「美國蕾絲床墊」，致力於透過擁有專利且優質的床墊產品，為全球消費者開創優質的睡眠文化，來自國際間的好口碑也成為丫頭第一次自己買床墊時的首選品牌。她甚至笑說自己過去沒有選擇障礙的問題，但偏偏面對每天都要睡的床，就不自覺龜毛了起來。之所以選擇美國蕾絲床墊，很大一個原因也是為了品牌擁有的美國獨家專利。其中，最著名的就是全球首創的「中位護背專利結構」，以符合人體曲線的概念，將床墊中間處的支撐度加強25％，如此一來就不會有過去睡在傳統床墊那樣，腰部沒有支撐，中空到一個拳頭都可以穿過去的問題。

▲▼前不久才因健康因素開刀休養的丫頭，如今更重視生活品質帶來的健康基底。對她來說，擁有一張適合自己的床墊，也是照顧自己與老公的日常重點。（圖／翻攝自臉書）

丫頭也強調，買床前一定要試趟，尤其是經過美國蕾絲床墊於台北南港新開幕的專賣店後，她更意外發現，「在專賣店裡，躺在床上，旁邊的擺設環境真的有家的感覺，燈光用較暖的黃白燈、空調也很舒適，試床的過程可以更認真感受床的舒適度，整個就很加分。」同時為了因應台灣氣候，台灣總代理的所有美國蕾絲床墊，床墊內層皆獨家使用美國專利杜邦棉，這也是丫頭了解以後相當驚豔的重點，「美國專利杜邦棉DUPONTTM ComfortMaxTM是全球最先進的紡織梳理工藝，微小到連塵蟎都無法通過，可有效抗菌除蟎。 而且台灣氣候很潮濕，他的排濕性很好、透氣不悶熱就不怕床墊有汗臭味。」

為頂級客群開發總統級精品 半導體大老一躺驚豔

做為全球砷化鎵代工龍頭穩懋半導體的董事長，陳進財的生活自然是日理萬機，隨時需要清晰的判斷力來處理公司決策，因此他也認為「睡眠品質」萬萬不可打折扣，精挑一張能好好支撐身體的床墊，比多數人想得還重要。年輕時喜愛運動的陳進財笑稱，自己脊椎開過好幾次刀的身體可以說是「傷痕累累」，因此他認為自己的身體格外需要一張支撐力足夠的床，避免隔天醒來痠痛難耐。

▲重視睡眠品質的陳進財也認為，床墊應該要隨著每個人的年紀和生理變化定期更新，才能確保符合當下身體最需要的支撐與呵護。

因此，陳進財也表示，「現在我在挑床墊，第一它首先必須要符合人體工學，才能讓身體保持一個舒適的狀態。第二點則是視每個人對於軟硬度的要求，像我很重視腰部處要能幫我撐得起來，不能陷下去，所以我通常需要偏硬的床墊。」而他對於「美國蕾絲床墊」的印象首先來自友人的推薦，直到親自光臨門市，在門市人員的介紹服務下試躺，才有感地覺得「一躺驚豔」。

陳進財特別試躺的是今年最新開發的「總統床墊」系列，由於品牌發現有許多顧客，都會在入住日月潭涵碧樓等級的五、六星級飯店後，特別循線來到「美國蕾絲床墊」門市選購床墊，因此除了提供給小資族、小家庭都買得起的系列床墊外，全新的「總統床墊」更是想提供給頂級客戶更耐用、更舒適的選擇。而針對客群最在乎的支撐度方面，比起一般獨立筒只用一條鋼線，總統床墊特別使用「三股共弦技術」將3根鋼線依等距等寬比例螺旋纏繞356圈，大幅提高彈簧韌性，客戶躺上後，更會感受到前所未有的支撐力與包覆度。

▲▼比起傳統賣場放著一張張床，讓人自由試躺，美國蕾絲床墊位於南港的台北專賣店，有門市人員引導服務，讓每一位客人感受仰躺與側躺時，床墊給予的支撐力。同時，服務人員也會鼓勵客人躺個20分鐘以上，如此才能真正了解身體感受的試躺效果。

「『美國蕾絲床墊』的總統床墊真的是一躺上就有感，我覺得和一般床墊最大的區別在於，它既有足夠的支撐力，柔軟度也打造得很舒服，是我近年躺過相當舒服的一張床墊！」重視睡眠品質的他也認為，其實隨著每個人不同的年紀階段以及身體變化，床墊應該要定期依照當下的身體需求去做更新。「這也是為什麼我推薦『美國蕾絲床墊』，因為這個來自美國、已經經營80多年的品牌，旗下有各種不同床墊設計，每個系列都還有軟、中、硬的區別，價格帶也符合不同族群的預算與需求。」就如品牌一再強調的，「從出生那一刻到老，都可以找到適合自己的床墊」。

▲竭力將「美國蕾絲床墊」台北專賣店帶進南港的品牌負責人Amy表示，希望門市氛圍的營造，能帶給客人「沉浸式」的試躺體驗，她對美國蕾絲床墊也相當地有信心，認為「從出生那一刻到老，都可以在這個品牌找到適合自己的床墊」。

來店試躺體驗「獨家贈」品牌午安枕 限時開幕慶優惠只到9/11

為了想提供給消費者更直接且細緻的服務，「美國蕾絲床墊」終於選在台北南港設立「Restonic台北專賣店」，想在溫馨舒適、宛如家的環境，以完整20分鐘以上的體驗，試躺被各大五、六星飯店指定，同時也讓藝人、企業家聯合推薦的「美國蕾絲床墊」，現在即可到現場親身體驗！9/11（日）前只要體驗並於google留下評價，就能得到品牌午安枕1顆。購買特定床墊也可參加抽獎，包括國際溫泉酒店豪華雙人住宿券、Dyson吹風機和iRobot aair lite空氣清淨機等，在迎接升級睡眠品質的同時，日常的生活品質也能同步煥然一新。

【美國蕾絲床墊台北專賣店】

地址：台北市南港區重陽路8號

電話： 02 2788 2008

FB粉絲團：https://reurl.cc/Zby1XM