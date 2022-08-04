來自大山的孩子！民中濁岸合唱團天籟美聲日月潭首開唱

▲南投縣立民和國中濁岸合唱團。（圖／彩霞教育基金會提供）

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隨國內疫情降溫，加上暑假期間，許多活動紛紛啟動，由彩霞教育基金會、增蘭音樂劇團、南投民和國中及東森慈善基金會，聯合主辦的「山林原音-布農天籟合唱音樂會」， 13日將在「日月潭向山遊客暨行政中心川堂」演出，此次活動還特別邀請校友們回娘家與學弟妹聯合演出。

民中濁岸合唱團由布農族學生組成，布農族熱愛歌唱，以「人聲」為樂器的歌樂世界，在台灣原住民族中可謂獨樹一格，此次合唱團將「原」汁「原」味的演唱布農族「祭祀」、「生活」、「勞動」 歌謠及「童謠」曲目，帶領我們走進布農歌謠的意境，感受音樂的多元。

▲民中濁岸合唱團成員為布農族學生。（圖／彩霞教育基金會提供）

民中濁岸合唱團13日下午2點，將在「日月潭向山遊客暨行政中心川堂」演出，合唱團為彩霞教育基金會長期支持的合唱團之一，由台北國際合唱節最佳指揮張渝姍老師指導，該團曾獲邀2018 雙十國慶大典中演出，專輯也獲傳藝金曲獎之入圍肯定，足跡不只遍布臺灣北中南，甚至是國外，包括香港、新加坡、奧地利維也納等地，備受矚目與好評。

這次的音樂會移師戶外，回歸大自然的懷抱，希望合唱走入人群， 無法到現場的民眾，也可透過直播於線上觀賞，跟著一起享受音樂的美好。

►8/13同步線上直播 https://youtu.be/hmYNnOz0LqM

▲民中濁岸合唱團首度於日月潭向山遊客中心開唱。（圖／彩霞教育基金會提供）