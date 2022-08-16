純淨歌聲傍著日月潭湖畔！「民和國中濁岸合唱團」唱響整個山谷

▲民和國中濁岸合唱團在日月潭向山遊客中心舉辦「山林原音-布農天籟合唱音樂會」，吸引超過300多名遊客佇足觀賞。（圖／彩霞教育基金會提供，下同）



生活中心／綜合報導

純淨歌聲傍著日月潭湖光山色，南投民中濁岸合唱團在8/13於日月潭向山遊客中心舉辦「山林原音-布農天籟合唱音樂會」，舞臺以山川湖水的大自然為背景，帶來視覺、聽覺雙重享受，吸引超過300多名遊客佇足觀賞，不僅刷新觀眾對音樂會的感受，更唱響了整個山谷！

此次音樂會受到疫情影響，首度由劇場延伸到戶外空間演出，並選擇在景色宜人的南投日月潭向山風景區內舉辦，在風和日麗的午后，原聲餘音與日月潭的山水相輝映，唱響日月潭向山遊客中心，今年民和國中在校生與校友們首度聯袂演出，傳承榮耀與感恩，蔡秋菊校長表示：「民中此次音樂會充份展現歷屆校友用愛傳承、回家唱歌，帶領校友們循歌尋根」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲舞臺以山川湖水的大自然為背景，純淨歌聲傍著日月潭湖光山色，刷新觀眾對音樂會的感受。

彩霞教育基金會執行長陳欣意感動的說，未來將會持續為偏鄉學校合唱團推動展演計畫，盼望各界都能欣賞到他們的優質演出」。此次有許多慕名而來為合唱團打氣鼓勵的民眾，來自大山的民和國中濁岸合唱團，唱出一首首經典動聽的布農歌謠及東南亞歌曲，《Buan》、《拍手歌》、《獵歌》及《Rasa Sayang》等曲子，如歌的歲月傍著湖光山色，成為一道道美麗的風景。

在疫情持續衝擊、造成人心不安的時刻，合唱團精心挑選演唱《希望之歌》、《擁抱大地》，期望透過歌曲撫慰人心，現場採直播方式，希望藉著歌聲散播更多的正能量為台灣祈福，音樂會就在《報戰功》、《拍手歌》中，將現場觀眾帶至活動最高潮，為活動劃下圓滿的句點。