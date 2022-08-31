農委會徵農科碩士只給29K？　民眾黨團轟政府：青年低薪的元凶

▲邱臣遠31日出席「青年陷窘境 低薪沒未來 是詐騙案氾濫元凶！」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立法院黨團31日表示，台灣青年陷入「四不一沒有」，找不到工作、賺不到錢、存不了錢、買不起房且沒有未來，為求翻身遠赴柬埔寨，卻成為詐騙集團肥羊，呼籲政府積極與東南亞國家建立共同打擊犯罪協議、加強網路巡邏及反詐騙宣導，並檢討各部會約聘雇及臨時人力薪資，帶頭解決就業問題。

民眾黨團31日召開「青年陷窘境 低薪沒未來 是詐騙案氾濫元凶！」記者會，黨團總召邱臣遠表示，主計處統計7月份失業率3.78％，創8個月新高，有44.8萬人沒有工作，其中20至24歲失業率高達12.68％，25至29歲6.24％，遠超過平均失業率，證實年輕族群就是找不到工作；而找得到工作的青年，也沒有好到那裡去，據勞動部統計，25歲以下青年就業者，逾半數月薪不到3萬元，政府「挺青年」政策跳票，斷送年輕世代追夢的道路。

邱臣遠指出，青壯年低薪的元凶就是政府，日前農委會公告職缺要求農業相關科系碩士畢業，但起薪只給2萬9640元，比起十多年前「以工代賑」的33K被民進黨罵到臭頭，現在民進黨執政下竟然有29K碩士。而政府機關過去帶頭使用人力派遣，現在換湯不換藥，改成勞動承攬契約模式，契約金額讓承攬公司先抽成一次，分給勞工的所剩無幾，政府宣稱的派遣人力歸零，根本是笑話。

邱臣遠表示，低薪和失業是青年奔向柬埔寨的原因，辦公室7月18日接獲疑似受害者求救，20日行文外交部，外交部7月26日函轉駐越南胡志明辦事處後都沒有行動，在柬埔寨金邊環球園區二的15人，8人被轉賣不知去向，沒有被轉賣的7人因詐騙集團頂不住柬國查緝壓力，最近被放出來。

邱臣遠說，柬埔寨受困國人多由民間、台商與跨國組織營救，但在野黨立委營救，卻被政府堵在機場搶人，而執政黨立委幫付贖金，警政署卻只出面協助行政程序，至於外交部則稱「在柬埔寨沒辦事處」，雙手一攤。

民眾黨團認為，政府應積極與東南亞各國建立「共同打擊犯罪」協議，要求刑事局加強網路巡邏與落實165反詐騙宣導，也要由政府帶頭修正各部會約聘雇及臨時人力薪資標準，杜絕勞動承攬契約雇用支援人力，並針對國人失業問題及輔導就業提出對策，多管齊下杜絕詐騙。