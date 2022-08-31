柬埔寨緝毒槍戰！4泰籍毒販與警交火1死1傷　3平民中彈

▲報導指出，毒販駕駛的車輛上藏有毒品。圖為柬埔寨員警。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨首都金邊31日爆發街頭槍戰，警方與4名泰籍毒販交火，已知一名嫌犯被擊斃、一人受傷，另有3名無辜居民中彈。

柬中時報報導，事發於31日上午8時30分左右，警方在金邊市水淨華區一處輪渡碼頭進行緝毒行動時，與4名泰籍毒販交火。已知毒販駕駛的車輛上，藏有一批毒品。

當地警察局長事後證實，有多人被逮捕，正進行盤問，4名毒販中有1人中彈喪命、1人受傷，另有3名無辜居民中彈受傷，其中包括2名女性。