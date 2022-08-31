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27歲女自助遊柬埔寨慘淪豬仔！　當街遭中國人販擄走無人解救

▲桃園市黃姓男子遭女性友人指控在摩鐵性侵，檢方以女子事後未求救報警，還請黃男開車載回家等理由不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲馬國27歲華裔女子到柬埔寨自助旅行，也被中國人口販子盯上。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者張靖榕／綜合外電報導

柬埔寨豬仔問題延燒，不只從各地被騙去「賺大錢」的華人，就連馬來西亞一名女子到當地自助旅行，竟然也在餐廳用餐時被中國人販強行擄走，被當豬仔賣到詐騙公司上班。

馬來西亞《中國報》報導，馬華公共服務與投訴局主任李翰霖日前接到求救訊息，雪州今年27歲的邱姓女子7月23日一人到柬埔寨自助旅行，卻在本月7日晚間外出用餐時，遭到中國人販當街擄走，儘管她當下奮力反抗大喊救命，沒有人願意上前解救。

李翰霖表示，邱女先被人帶到一個地方，對方掏出手槍逼她交出手機和所有錢財，還要她解鎖手機想登入銀行戶頭搜括走所有錢，但最後沒有成功。

中國籍人販之後將邱女轉賣給柬埔寨其他公司，她最後被迫在一間詐騙公司上班。邱女透露她的「身價」在8萬至12萬令吉（約新台幣55萬元至82萬元）之間。

邱女找李翰霖求救同時也透過家人報警，李翰霖21日透過臉書等社群通訊軟體聯繫上柬埔寨副首相兼內政部長蘇慶，通報邱女情況與資料。2天後，邱女於23日打電話給李翰霖表示已經獲救，正在警察局協助調查，等待安排回國。

除了邱女外，李翰霖說23日當也接到5名被當豬仔的華裔男子求救，隔天5人全數被救出。他說5人年齡介於20歲至不到40歲間，原以為是到當地賭場工作，結果被強迫詐騙。

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