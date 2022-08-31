柬淫巫師稱「施法變出錢」誘騙3少女！　鎖房門內脫光誦經猥褻

▲柬埔寨淫巫師誘騙3少女遭逮。（圖／翻攝自Nokorwat News）



記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨警方31日逮捕一名自稱「巫師」的男子，他謊稱自己能施法變出金錢，誘騙至少3名年僅18歲的少女和他發生性行為。

根據《高棉時報》報導，住在柬埔寨南部波蘿勉省（Prey Veng province）的46歲男子薩瑞斯（Khuon Sareth）自稱是一名巫師，能透過合體變出錢幣，並在25日上午8時30分左右，前往3名18歲少女的家中「施法」。

少女供稱，當時薩瑞斯將其中一人叫進房間內，從裡面將房門上鎖後，開始脫掉她的所有衣服，接著將她推到床上，一邊誦經一邊點香，再對著她上下其手猥褻，其餘兩人也在同一天受害。3名受害少女28日下午發現受騙後到警察局報案。

警方根據線索，在30日上午逮捕薩瑞斯，審訊過後他也坦承有對3名少女做出不恰當的動作。目前薩瑞斯已被拘留，正在調查是否有更多受害者，並準備向法院提起訴訟。

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