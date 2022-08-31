許文獻領軍登記參選台東縣議員　民進黨盼6席全上組黨團

▲許文獻領軍民進黨籍6位議員聯合登記。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

距離年底地方首長及民代選舉倒數87天，6位民進黨籍縣議員候選人31日由許文獻領軍，聯合前往台東縣選委會登記參選，包含黃治維、余振維、林金樺、林文隆、簡維國參選台東縣議員，立委劉櫂豪、鍾佳濱、台東市長參選人洪宗楷及各村里長代表候選人、支持者一起陪同。登記完成後，在熱烈支持者一起高喊「議會組黨團，議員6席壘打」口號下，展現勝選氣勢。

民主進步黨此次在台東縣議員推出6位議員參選人，包含第1選區(台東市、蘭嶼鄉)推出黃治維、余振維、林文隆、簡維國參選，第2選區(卑南鄉、延平鄉)推出許文獻參選，第4選區(關山鎮、池上鄉、鹿野鄉、海端鄉)推出林金樺參選。

卑南鄉鄉長許文獻表示，過去民進黨在議會只有1席，此次是有史以來推出最多議員候選人，而且各個都是菁英，不僅議員要6席全壘打議會拚黨團，而且要當執政黨的議員，讓劉櫂豪當縣長，一起打造新台東。

簡維國指出，饒縣長2018年7萬多高票當選，但是4年期間只有訴求「台東藍」，台東藍是上天給我們的美景，而不是政績，饒縣長政績歸零，台東需要2帖解方，一個就是要造好新台東的劉櫂豪來當縣長，另一個就是要議員6席全上，議會組黨團，讓監督更有力，台東需要創造政治輪替，改變政治生態，才能讓台東更好。

劉櫂豪表示，民進黨近年來積極培育參與公共事務的人才，此次推出的6席議員候選人，都是身經百戰，經歷豐富，基層服務熱心，做事用心，值得肯定的好人才。劉櫂豪強調，台東縣議會需要多元的聲音，強力的監督，以及對公共事務熱心的議員，才能督促縣府更進步，因此盼望鄉親能全力支持，讓議員6席全壘打，在議會成立黨團，成為強而有力的問政團隊。