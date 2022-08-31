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傳楊志良遷戶籍到高雄！以無黨籍參戰選市長　柯志恩回應了

▲▼國民黨高雄市長柯志恩今（31）日在競選總部，舉行祈安植福儀式。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩今（31）日在競選總部，舉行祈安植福儀式。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（31）日在競選總部，舉行祈安植福儀式，並規劃明天登記參選。不過，今日卻有傳聞指出，前衛生署長楊志良可能以無黨籍身分參選，並將於周五登記參選，對此，柯志恩強調，這樣的傳聞是空穴來風，她一笑置之，而且楊志良署長已經否認，「相信楊署長跟高金素梅委員都是站在我們這邊的，完全無庸置疑」。

▲▼國民黨高雄市長柯志恩今（31）日在競選總部，舉行祈安植福儀式。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼柯志恩在競選總部舉行祈安植福儀式，將於明天9/1登記參選。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國民黨高雄市長柯志恩今（31）日在競選總部，舉行祈安植福儀式。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日有傳聞指出，由於柯志恩民調始終偏低，過去曾表態參選的楊志良，悄悄將遷戶籍到高雄，不排除以無黨籍參戰高雄市長。柯志恩表示，這樣傳聞空穴來風，為什麼會有這樣的傳聞出來，她覺得就是一笑置之，「也相信楊志良署長跟高金素梅委員都是站在我們這邊的」。

至於民調偏低一事，柯志恩說，之前民調都是在她解隔離前做的，距離現在已經有一個月了，相信民調已經逐步上升。她並強調，楊志良署長已經否認參選，高金素梅委員對傳聞也感到不可思議，不用為了空穴來風的新聞，來說柯志恩到底民調如何，硬是要串聯在一起，這訊息是完全不正確的。

▲▼國民黨高雄市長柯志恩今（31）日在競選總部，舉行祈安植福儀式。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲對於楊志良要參選一事，柯志恩表示，這是空穴來風的傳聞。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩也預告，明天去登記，會有非常重要的朋友陪著一起，代表正式啟航，後續也會在附近繞行，讓大家知道柯志恩要參選。

柯志恩說，民進黨是現任，而且資源多，但國民黨會用在地扎實服務的力量，面對不對稱的資源之戰，她花了一個月跑完高雄38區，就是要靠毅力跟努力，讓選民感受到誠意。她說，這只是第一輪，還會有第二輪，一定會花最多時間跟更大的群眾接觸，並跟在地議員一起齊心協力，讓大家知道國民黨真正要在高雄長期經營，而且會做得非常好。

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