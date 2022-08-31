鄭寶清爆鄭文燦後悔桃園提名　王浩宇「不怕得罪人」打臉揭內幕

▲前民進黨立委鄭寶清。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長，31日爆料稱現任桃園市長鄭文燦曾表達後悔「堅上鵬下」，還說自己做過7次民調，其中有4次都贏過民進黨如今的桃園市長參選人鄭運鵬。對此，前民進黨桃園市議員王浩宇跳出來回應，「雖然會得罪人，但我想把事實還原」，揭露綠營提名的內幕，喊話鄭寶清「不要再誤導民眾」。

鄭寶清指出，自己做了7次民調，總共贏了鄭運鵬4次，且差距都在誤差範圍內；而民進黨提名鄭運鵬後，鄭文燦曾在8月21日跟他說「很後悔」，自己當時也提出應該進行民調，誰領先就提名誰，

鄭寶清提到，隔天鄭文燦轉達身兼民進黨主席的總統蔡英文，她也同意了，但仍然不肯做公開民調，原本之後還要約見面談談，但他主張要回到民主法治的精神，所以婉拒。

王浩宇則說，鄭寶清的民調從來沒有贏過。民進黨六都提名採參考內部民調方式進行，在提名前針對林智堅、鄭寶清、鄭運鵬及另外三位人選對比國民黨的張善政做了多次民調。林智堅一直最高，其次是鄭運鵬。其他人選再看到黨中央民調後都接受協調，包含民調第二名的鄭運鵬，當時都主動表示願意退選輔選，儘管裡面很多人花了大錢準備初選，這就是民進黨公平機制下的團結。

王浩宇直言，鄭寶清一直認為自己的民調很高，黨中央的不公平，但事實證明，就算到林智堅要退選前後，鄭寶清還是落後鄭運鵬10%以上，連在自己過去擔任立委的桃園區都沒有贏，根本沒有所謂接近、小贏的事，「雖然會得罪人，但我想把事實還原，跟大家報告，希望大家能不要被鄭寶清的發言誤導。」