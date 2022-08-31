陳時中拋青年每月發1500遊藝券　蔣萬安轟：沒政策目標卻要花4億！





▲ 蔣萬安競選團隊市政顧問發佈會。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨台北市長參選人陳時中拋社會福利政策，國民黨參選人蔣萬安今（31）日形容像是「放煙火」，難道坐完月子後，年輕爸媽的「養」、「住」問題都不管了嗎？另針對陳時中提出每月發1500遊藝券給18歲以下青少年，蔣萬安也質疑，政策目標說不清，卻開口就要年花4億。

陳時中昨日提出社福政策，包括新手爸媽坐月子補貼3.6萬元，每年提供6至18歲青年1500元藝遊券等。對此，蔣萬安質疑，陳時中要對年輕朋友每個月發1500遊藝券，但估計這個就要4億多元，而陳時中的政策目標是什麼都講不清楚。

另外，針對北市6至18歲小孩有高達28萬人，粗估陳時中的藝遊券政策若推行，每年就要超過4.2億元預算，就財政狀況分析，台北市長柯文哲昨日也回應，「我寧可他跳票」，台北市預算有1700億元，怎麼花都可以，但問題是花這個就要減少其他項目。

柯文哲說明，陳時中昨天表示社宅租金打9折，這一定可以，但以前北市府算的自償性就全部推翻、要再補貼，預算都可以，但國家錢就這麼多，「會不會跳票？不跳票才可怕，就表示一定去哪裡切掉一塊，不然就是要舉債」。