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全新景觀大道！193線拓寬工程已達74.32%　提前3個月年底完工

▲花蓮193縣道拓寬為30公尺，拓寬後車道配置為2快車道、1慢車道及人行道，道路中間設置中央分隔島。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮193縣道拓寬為30公尺，拓寬後車道配置為2快車道、1慢車道及人行道，道路中間設置中央分隔島。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣道193線南海四街至花蓮大橋段拓寬工程，是將原路寬拓寬為30公尺，拓寬後車道配置為2快車道、1慢車道及人行道，道路中間設置中央分隔島、號誌，並改善照明與景觀綠美化等，截至今年8月28日工程進度已達74.32%，並超前預訂進度。

花蓮縣府表示，拓寬工程目前已完成地下排水箱涵、地下管線，刻正施作最後一段中央分隔島（華工六路90巷至知卡宣大道區間）、喬木種植及友華加油站至海岸路口段路基改善。

▲花蓮193縣道拓寬為30公尺，拓寬後車道配置為2快車道、1慢車道及人行道，道路中間設置中央分隔島。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

按規劃將較原預訂工期提前3個月完工，提供縣民全新的景觀大道。
縣府建設處加強督促承攬商員達營造有限公司趕工，前於8月1日起調撥南下車道為雙向車道限縮道路，以加速華工六路90巷至知卡宣大道區間北上路段路基改善之瓶頸，原訂需21天的路基改善工程，經多方努力已提前於15天內完成，8月15日開放北上車道通行，克服須維持道路正常運行同時執行改善路基工程的困難工作。

▲花蓮193縣道拓寬為30公尺，拓寬後車道配置為2快車道、1慢車道及人行道，道路中間設置中央分隔島。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

按現行施工進度，預訂9月底完成中央分隔島及10月底完成路基改善全部工項，11月至12月針對全部路面面層瀝青混凝土舖設，並以正式的車道配置進行標線劃設，陸續完成全路段景觀工程及號誌工程，施工團隊將力拼於今年12月底前完工，按此規劃將較原預訂工期提前3個月完工，提供縣民全新的景觀大道。
 

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