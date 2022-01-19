終結70公尺「摸乳巷」！佔用40年　釘子戶點頭讓出土地　

▲北斗「摸乳巷」位在蛋黃區內，長達70公尺。（圖／ETtody資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化北斗鎮中華路是在地的蛋黃區，卻有條摸乳巷，這條長70公尺、6公尺寬的巷道，40多年以來因為巷口店家占用公有地，形成只容得下一人出入的奇特景觀。兩旁住戶3年前組成自救會，向「釘子戶」店家寄出存證信函討公道，如今已有多名地主願意無償讓出私人土地，最快將於農曆年前拆除完畢。

▲巷道已經開拆。（圖／黃謙祺提供）

自救會長黃謙祺表示，這條隱身在熱鬧市街裡這條巷道，位於地政路與中華路口，60年前是北斗鎮的計畫拓寬道路，巷內住戶願意無償提供土地作為道路使用，不料巷口土地所有人拒絕拆除，道路拓寬計畫也因此延宕30年。

當年公所要拓寬中華路時，再一次對巷口的土地所有人進行徵收，地主未搬離，還在巷口用鐵皮屋加蓋起營業店家，經營至今30多年。儘管住戶不斷陳情，但歷經幾屆鎮長以來，公所也對他無計可施，被自救會號稱是「鎮內最強釘子戶」。

▲北斗「摸乳巷」只容1人進出。（圖／ETtoday資料照）

由於巷道很狹窄又很長，很容易成為公安的死角。黃謙祺說，我們要的是一條消防車、救護車可以供公眾安全通行的道路，才會自組自救會陳情，很感謝李玄在鎮長有聽到我們居民的心聲，能體恤我們50、60年來的殷切期盼。

目前拓寬的工程已經展開，最快在過年前「摸乳巷」將正式走入歷史，未來成為6米寬道路後，住戶及鎮民生命安全更有保障。

▲巷道居民組自救會抗議。（圖／ETtoday資料照）