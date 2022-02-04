竹南-頭份最短距離上班就塞爆　縣府擬砸1.8億元拓寬12米道路　　

▲苗栗縣竹南鎮公義路432巷接頭份市信義路690巷，為竹南科與頭份間最短距離；縣府將規畫拓寬此道路，吸引上班族在頭份置產。（圖／翻攝自Google map）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮公義路432巷連接頭份市信義路690巷，為竹南科學園區與頭份市最短距離；苗栗縣政府擬規畫拓寬5米為12米的道路，吸引竹南科上班族到頭份置產，藉以擴大頭份生活圈，預估工程及用地徵收經費約1.8億餘元，將爭取中央補助。

頭份市長羅雪珠表示，竹南公義路與頭份信義路拓寬後，將有助於通勤交通，吸引更多上班族到頭份市置產，帶動地方發展；後庄里長唐瑞鴻也指出，這條路是通往竹南科及竹南工業區捷徑，上下班易塞車，但路幅太窄不能會車，地方殷盼20多年，希望縣府加快腳步打通瓶頸。

據了解，竹南科學園區產業蓬勃發展，加上竹南、頭份雙城人口近20萬人，一直以來都靠著文化街紓解上下班交通流量，往往也造成這段路大塞車引起發民怨，民眾殷殷期盼在公義路與信義路連接拓寬後，也能夠達到紓緩頭份、竹南園區的交通。

縣府工務處說，這條通道最窄僅約3公尺多，都市計畫內有416公尺、都市計畫外120公尺，規畫拓寬到雙向2車道12公尺，縣府規畫拓寬，辦理都市計畫個案變更，也獲得縣都委會、內政部都委會審議通過，將向內政部營建署爭取工程及用地徵收經費，納入生活圈補助。