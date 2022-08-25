竹北建案「連3拉3」又坍...挨罰9萬　傳投資客開價一坪50萬搶進

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路，至今年6月起，連續3個月「每月一塌」引起高度重視。縣府除了勒令建案全面停工、籌組建築師、專家和技師的專案小組，徹底釐清原因和肇責外，再依依《建築法》規定，處起造人豐邑建設公司、承造人頌恩營造公司、監造人姚嘉志夏智弘建築師事務所，罰鍰各新台幣3萬元。



▲竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路昨日發生第三次坍塌。（圖／竹北市民代表蔡蕥鍹提供，下同）



「豐采520」至今年6月以來連續3個月「每月一坍塌」，造成附近居民憂心忡忡，縣府也非常重視工程安全問題，當時於建案基地前方道路路面突然下陷成波浪狀，塌陷最深處達約40公分，下陷面積長約3.5公尺、寬6公尺，約占1.5個車道。當時懷疑，路面坍塌恐與事發3週前的極大雨有關。

7月31日再次於同樣位置發生二次坍塌，除了讓埋設於道路下方的管線因此暴露外，還造成一輛路邊停放的小貨車掉落坑中。

縣府除了第一時間要求全面停工，勒令釐清原因、肇責、完成改善前不能復工外，也依《建築法》對起造人豐邑建設公司、承造人頌恩營造公司、監造人姚嘉志夏智弘建築師事務所，罰鍰各新台幣3萬元，要求2周內復原道路及公共設施損壞部分後由主管機關驗收。

未料，工程仍在停工進行固化補救工程時，再於昨（24日）三度坍塌，經縣府初步了解，此次坍塌應與地下水和自來水管漏水沖失路基有關。

▲▼縣府依《建築法》規定，對起造人豐邑建設公司、承造人頌恩營造公司、監造人姚嘉志夏智弘建築師事務所，連續開罰各3萬元。

縣長楊文科第一時間趕赴現場，要求建商「只要沒有徹底解決辦法和改善計畫，就持續停工」。施工違規部分，縣府再依《建築法》規定，對起造人豐邑建設公司、承造人頌恩營造公司、監造人姚嘉志夏智弘建築師事務所，連續開罰各3萬元。

目前自強北路與莊敬六街之間的勝利二路全面封鎖禁止通行，專案小組則邀請兩位建築師、一位技師和一位專家學者，預計於26日開會，協助找出坍塌的根本原因，釜底抽薪解決問題。

據悉，豐邑建設位於竹北勝利二路旁的「豐采520」建案位處竹北一級蛋黃區，走路到大遠百只需6分鐘，2019年8月開賣價每坪約32~34萬左右，原預計2023年下半年完工，現工地外告示牌已改為2027年4月，目前在賣房網站刊登開價每坪已喊到72萬以上。

一名熟悉房產的投資人私下向《東森新媒體ETtoday》記者表示，該建案前幾次坍塌後，都引發一波「出走潮」，少數投資客趁著買家信心薄弱時，逢低入手，昨日三次坍塌發生後，社群果然再出現「一坪50萬收」的訊息，不過這名投資人認為，信心不夠的要跑的早跑了，該地區地段實在太精華，周邊新建案都喊到70萬起跳，50萬應該不可能。

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