新竹好市多商圈爆槍響！火爆男「感覺被逼車」　碰碰2聲嚇死人

▲張姓男子因行車糾紛，對空鳴槍2次引起周邊住戶討論。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市好市多商圈昨日深夜驚傳槍響，一名31歲張姓男子因行車糾紛，拿出槍枝對空鳴槍2次示威，警方獲報趕往現場時張男已逃之夭夭，經漏夜偵辦於2個小時內在市區的路邊找到張男，本案無人員受傷，張男則依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

昨(25日)晚11時許，好市多商圈住戶突然聽見2聲槍響，不久又出現多台警車趕抵現場，紛紛引起討論。

▲▼警方在現場找到2枚彈殼，隨後展開調查，於2小時內將張男逮捕。

據了解，開槍的張姓男子疑因其他車輛轉彎時發生太靠近引起不滿，對空鳴槍2次示威後快速閃離現場。警方獲報後撲空，繼續以車追人，最後在6.7公里外的路邊發現在車中休息的張男，將他當場逮捕，並起出1把改造槍枝、2個彈殼。

張男遭依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，對於槍枝來源，警方也還要追查。

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