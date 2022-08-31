張善政拿5736萬搜集資料？　林靜儀：很多中學生做得比你好

▲民進黨立法院黨團舉行記者會。（圖／翻攝自民進黨團直播畫面，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅因碩士論文抄襲退選，但國民黨桃園市長參選人張善政30日也遭週刊爆料，任職宏碁副總期間接農委會的研究結案報告涉及抄襲，張後喊話不要傷害本土企業。對此，民進黨團副幹事長林靜儀31日再度舉行記者會表示，如果農委會的報告都這樣寫，難怪台灣農業發展很辛苦，5千多萬預算不是給張善政辦活動、搜集資料用的，不然「我相信非常多中學生都做得比你好」。

《鏡週刊》昨天報導，張善政在擔任宏碁副總期間向農委會申請經費的研究結案報告，疑抄襲《商業周刊》、中國期刊、香港網站、英文網站，且連標點符號、非台灣慣用語都抄，對比他日前才說「政治人物誠信非常重要」等語，形同回力鏢打到自己。

民進黨立法院黨團今天上午舉行「張善政爽拿政府5736萬別卸責！出來講清楚！」記者會。民進黨團副幹事長黃世杰會中說，張善政爽拿政府5736萬的研究案，到底交出什麼樣的成果？很遺憾張善政、國民黨昨天都用推卸責任的方式，牽拖其他人，對於質疑完全說不出來，到今天早上還在牽拖宏碁，好像他只是受雇人，責任不在他身上，還要拉Google下水，好像他在該公司工作過就會幫他背書，只是拿了5736萬搜集資料，就算他有辦活動、舉辦座談，最後交出來的研究成果也不應該是複製貼上、東抄西抄、東拼西湊。

黃世杰直言，請張善政不要再紮稻草人模糊焦點，沒有人在怪宏碁，宏碁也是受害者啊，公司有叫受雇人張善政去抄嗎？承包這個標案就要忠實的履約啊，就要好好做他的工作啊，怎麼會被質疑工作成效就說是在「打宏碁」？張善政現在要參選桃園市長，竟然沒有辦法用普通的標準來審視自己，將來桃園市府每年超過1000億的預算要發包、委託民間單位執行業務，以後他當業主的時候怎麼看這些事情？

林靜儀補充，「政府後來農業計畫做了什麼，如果報告都這樣寫，難怪我們的農業發展一直都很辛苦」，張善政作為計畫主持人，不要牽拖到其他私人公司去，要不要對這個報告負責？既然他說對於這份充滿抄襲、錯誤的報告很驕傲，就請告訴大家，他當時給農委會什麼明確的建議？農委會5千多萬預算不是辦活動用的，重點在給予農委會策略分析與規劃，「如果搜集資料要花5736萬，我相信非常多中學生都做得比你好」。