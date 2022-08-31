搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮　榮登全家鎮店之酒

▲近日開賣的金門酒廠「起家之酒」，以帶起金酒百億營業額的起家興業好運寓意，話題熱度不斷，一開賣即掀搶購潮。（圖／黑松提供）

消費中心／綜合報導

台灣傳統重視「起家」，時常可聽聞各界人士提到自身起家發跡的根源與興盛的感念，也常會特意收藏一些寓意吉祥的物品，來為家庭事業增添幸福、財運昌隆的好運！近日在全家便利商店開賣的金門酒廠「起家之酒」，就以帶起金酒百億營業額的起家興業好運寓意，話題熱度不斷，一開賣即掀搶購潮！

70年前由金門酒廠前身「九龍江酒廠」生產的初代高粱酒，奠定金酒的起家根基與百億興業盛世，堪稱金酒的起家之酒。而今年適逢金門酒廠創廠70年，50度以上金門高粱酒總經銷黑松公司特別復刻金酒初代高粱酒，推出包裝與酒體近乎神還原且充滿「起家」與「興業」好運意涵的金門酒廠「起家之酒」，除感念起家以來的篳路藍縷到今日的興業盛世，也期藉這款酒的吉祥寓意，在動盪的後疫情時代帶給大眾事業興旺、生活順利的祝福。

▲全家商品本部副本部長李慶賢表示，「酒」品項對於全家便利商店的起家興業過程佔了相當重要的位置，而這款「起家之酒」對全家來說也別具意義。（圖／記者黃克翔攝）

而此款充滿起家興業好運意涵與祝福的金門酒廠「起家之酒」，對於作為金高紀念酒款主要預購通路之一的全家自然也不缺席且別具意義。全家商品本部副本部長李慶賢表示，「在全家便利商店起家的過程中，『酒』品項對於全家在『起家』第一步與帶動營業額成長的『興業』過程，都是相當重要的關鍵。近年來金高的紀念酒款屢屢在全家創造銷售佳績與話題，這次的『起家之酒』又是奠定金門酒廠百億興盛的酒款，象徵的好運意涵不在話下，全家店長們更是搶著訂貨，甚至還聽說有店長特意把『起家之酒』放在店裡作為鎮店之酒，希望招個好彩頭，帶來好業績，這在銷售金高紀念酒的歷程中，真的是頭一遭。」

▲金門酒廠「起家之酒」為奠定金酒百億興盛的酒款，充滿好運意涵，有全家店長特意把起家之酒放在店裡作為鎮店之酒，希望招個好彩頭，帶來好業績。（圖／記者黃克翔攝）

當年生產初代金高的九龍江酒廠已消失，為力求還原失傳70年的初代高粱酒風味，首席調酒師尋回初代酒廠創廠耆老們反覆品飲細雕味格，最終還原出近乎當年酒體風味的金門酒廠「起家之酒」，連耆老們都讚賞不已，對於能再喝到當年的風味十分感動。「起家之酒」前味甘冽醇厚熟糧香滿溢，中後段帶有鮮甜果香，尾韻甘甜香氣綿延，豐富的風味層次將起家時堅韌不拔的精神到收穫的豐盛層層堆疊展現，餘韻綿長。除了酒體風味的神還原，包裝上亦十分講究，不但特別重現當時灌裝的茶色啤酒瓶、藍綠色的汽水瓶，更復刻老酒標與頸標「國產名酒」字樣，不少店長表示收到民眾反饋長輩光是看到瓶身就倍感舊情濃，時代的記憶湧上心頭，也讓自己好奇起當年的酒體風味。

▲金門酒廠「起家之酒」不但重現70年前灌裝的茶色啤酒瓶、藍綠色的汽水瓶，復刻老酒標與頸標「國產名酒」字樣，更富有起家興業吉祥寓意。（圖／黑松提供）

「起家興業紀念酒」從酒體到包裝設計皆別具匠心充滿吉祥寓意，無論對風味上的追求，或是想給自己或親人好友起家興業的祝福，在這動盪的時代都是如此地恰如其分、心意滿載，自己收藏亦同將起家興業的吉祥好運存於家中。限量七萬組，每組定價1780元，即日起於全家便利商店開放預購，及全台地區酒類專賣店限量販售，購買「起家興業紀念酒」乙盒即加贈2015年灌裝58金高千日醇老酒乙支(300ml)，趕緊手刀搶購起來，把失傳的味道與好運寓意帶回家，接續寫下屬於自己的「起家興業」故事。(售價與庫存依各通路為準)

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