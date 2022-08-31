　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮　榮登全家鎮店之酒

▲▼高粱,金門,金高,黑松,全家,預購,酒,起家酒,興業。（圖／記者黃克翔攝、黑松金高提供）

▲近日開賣的金門酒廠「起家之酒」，以帶起金酒百億營業額的起家興業好運寓意，話題熱度不斷，一開賣即掀搶購潮。（圖／黑松提供）

消費中心／綜合報導

台灣傳統重視「起家」，時常可聽聞各界人士提到自身起家發跡的根源與興盛的感念，也常會特意收藏一些寓意吉祥的物品，來為家庭事業增添幸福、財運昌隆的好運！近日在全家便利商店開賣的金門酒廠「起家之酒」，就以帶起金酒百億營業額的起家興業好運寓意，話題熱度不斷，一開賣即掀搶購潮！

70年前由金門酒廠前身「九龍江酒廠」生產的初代高粱酒，奠定金酒的起家根基與百億興業盛世，堪稱金酒的起家之酒。而今年適逢金門酒廠創廠70年，50度以上金門高粱酒總經銷黑松公司特別復刻金酒初代高粱酒，推出包裝與酒體近乎神還原且充滿「起家」與「興業」好運意涵的金門酒廠「起家之酒」，除感念起家以來的篳路藍縷到今日的興業盛世，也期藉這款酒的吉祥寓意，在動盪的後疫情時代帶給大眾事業興旺、生活順利的祝福。

▲▼高粱,金門,金高,黑松,全家,預購,酒,起家酒,興業。（圖／記者黃克翔攝、黑松金高提供）

▲全家商品本部副本部長李慶賢表示，「酒」品項對於全家便利商店的起家興業過程佔了相當重要的位置，而這款「起家之酒」對全家來說也別具意義。（圖／記者黃克翔攝）

而此款充滿起家興業好運意涵與祝福的金門酒廠「起家之酒」，對於作為金高紀念酒款主要預購通路之一的全家自然也不缺席且別具意義。全家商品本部副本部長李慶賢表示，「在全家便利商店起家的過程中，『酒』品項對於全家在『起家』第一步與帶動營業額成長的『興業』過程，都是相當重要的關鍵。近年來金高的紀念酒款屢屢在全家創造銷售佳績與話題，這次的『起家之酒』又是奠定金門酒廠百億興盛的酒款，象徵的好運意涵不在話下，全家店長們更是搶著訂貨，甚至還聽說有店長特意把『起家之酒』放在店裡作為鎮店之酒，希望招個好彩頭，帶來好業績，這在銷售金高紀念酒的歷程中，真的是頭一遭。」

▲▼高粱,金門,金高,黑松,全家,預購,酒,起家酒,興業。（圖／記者黃克翔攝、黑松金高提供）

▲金門酒廠「起家之酒」為奠定金酒百億興盛的酒款，充滿好運意涵，有全家店長特意把起家之酒放在店裡作為鎮店之酒，希望招個好彩頭，帶來好業績。（圖／記者黃克翔攝）

當年生產初代金高的九龍江酒廠已消失，為力求還原失傳70年的初代高粱酒風味，首席調酒師尋回初代酒廠創廠耆老們反覆品飲細雕味格，最終還原出近乎當年酒體風味的金門酒廠「起家之酒」，連耆老們都讚賞不已，對於能再喝到當年的風味十分感動。「起家之酒」前味甘冽醇厚熟糧香滿溢，中後段帶有鮮甜果香，尾韻甘甜香氣綿延，豐富的風味層次將起家時堅韌不拔的精神到收穫的豐盛層層堆疊展現，餘韻綿長。除了酒體風味的神還原，包裝上亦十分講究，不但特別重現當時灌裝的茶色啤酒瓶、藍綠色的汽水瓶，更復刻老酒標與頸標「國產名酒」字樣，不少店長表示收到民眾反饋長輩光是看到瓶身就倍感舊情濃，時代的記憶湧上心頭，也讓自己好奇起當年的酒體風味。

▲▼高粱,金門,金高,黑松,全家,預購,酒,起家酒,興業。（圖／記者黃克翔攝、黑松金高提供）

▲金門酒廠「起家之酒」不但重現70年前灌裝的茶色啤酒瓶、藍綠色的汽水瓶，復刻老酒標與頸標「國產名酒」字樣，更富有起家興業吉祥寓意。（圖／黑松提供）

「起家興業紀念酒」從酒體到包裝設計皆別具匠心充滿吉祥寓意，無論對風味上的追求，或是想給自己或親人好友起家興業的祝福，在這動盪的時代都是如此地恰如其分、心意滿載，自己收藏亦同將起家興業的吉祥好運存於家中。限量七萬組，每組定價1780元，即日起於全家便利商店開放預購，及全台地區酒類專賣店限量販售，購買「起家興業紀念酒」乙盒即加贈2015年灌裝58金高千日醇老酒乙支(300ml)，趕緊手刀搶購起來，把失傳的味道與好運寓意帶回家，接續寫下屬於自己的「起家興業」故事。(售價與庫存依各通路為準)

更多資訊請洽58度金門高粱酒粉絲團
 

ET快訊
快訊／政院宣布：明年軍公教不調薪
北市準新娘花20萬抽脂暴斃！　打8劑強心針救不回
快訊／知名部落客夫妻離婚！　結束16年婚姻
LIVE／台版《太陽的後裔》女主播猝逝！　軒嵐諾大迴轉恐發陸
軒嵐諾更近！　氣象局曝「放颱風假機率」
詹子晴被簡訊詐騙！　帳戶100萬不見了
「發海警」機率非常高！強颱軒嵐諾路徑西修　不排除陸警
廖老大點名「3分店」超難喝！挨轟吃人夠夠　噴8字反擊
軒嵐諾是2022最強風王！　美國預測路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

陶晶瑩李李仁璀璨中找到愛情真諦　盤旋共舞水晶比翼鳥金高許諾晶生相伴

輕鬆瘦身法！網紅都靠「它」提升被動循環！

不到六萬入手新款電動機車？開學購車祕技全公開

超商獨家！超邪惡「2款爆漿甜點」來了　咬下爆出滿滿卡士達餡

搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮　榮登全家鎮店之酒

Fred再挑戰五星級都市野炊　滿滿好料全是內行人才懂挑的熱門口碑商品

終於等到！超商人氣「焦糖嫩布丁」升級回歸了　口感更滑嫩香濃

達美樂中秋免費送大瓶可樂！2大優惠下殺　3萬瓶限量送

大補帖「隱藏版」吃法　夏天也可以輕鬆進補！

證件拿出來！超商限時4天「軍人節優惠」來了　不限金額打85折

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

抽菸還能「財富自由」？！　錫箔紙摺小元寶燒給自己

輕鬆瘦身法！網紅都靠「它」提升被動循環！

不到六萬入手新款電動機車？開學購車祕技全公開

超商獨家！超邪惡「2款爆漿甜點」來了　咬下爆出滿滿卡士達餡

搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮　榮登全家鎮店之酒

Fred再挑戰五星級都市野炊　滿滿好料全是內行人才懂挑的熱門口碑商品

終於等到！超商人氣「焦糖嫩布丁」升級回歸了　口感更滑嫩香濃

達美樂中秋免費送大瓶可樂！2大優惠下殺　3萬瓶限量送

大補帖「隱藏版」吃法　夏天也可以輕鬆進補！

證件拿出來！超商限時4天「軍人節優惠」來了　不限金額打85折

肯德基「買1送1」優惠碼一次收！開學季咔啦雞腿堡套餐下殺66折

人事行政總處宣布：明年軍公教不調薪

高雄男無照還酒後開車載友上路　4人恐噴5.7萬！最衰的是她

勞團盼今年基本工資2.8萬　勞動部：會通盤考量

調節產能、清庫存　友達彭双浪曝：下半年面板供需將恢復正常

桃猿換楊彬增添輪值本週登板？曾總笑：不知道

試・開箱／不想被叫阿姨！靠玫瑰、蘭花乳霜打造逆齡美肌

保育類綠蠵龜受困擱淺　海巡、海保全力救援

批陳時中提煙火式政見　蔣萬安：年輕爸媽坐完月子就不管了？

喬科維奇缺席美網下一站轉戰ATP250賽　本賽季他只打了7站

延續陳綢阿嬤大愛精神　Feeling18推聯名公益餅乾支持陳綢兒少家園

消費熱門新聞

肯德基「買1送1」優惠碼一次收

中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！

全聯推德國雙人刀具1.1折起換購

蝦皮店到店又要漲　9/1起運費漲價收39元

限時3天！超商6大咖啡飲品「買8送4」

大補帖「隱藏版」乾拌麵吃法

登山輕裝備訣竅新手必看淡麗減醣

超商人氣「焦糖嫩布丁」升級回歸！

超商限量「鹽味荔枝冰淇淋」來了！

超商精品美式、拿鐵「第2杯10元」

超商限時「早餐＋飲料」優惠價35元

搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮

台灣「這項」高於全球平均！跟著醫師學最簡單保養方式

Fred挑戰都市野炊　滿滿好料全是內行人才懂挑

更多熱門

相關新聞

射擊驅離=開第一槍！胡錫進放話：大陸將有理由擊毀台方某個目標

射擊驅離=開第一槍！胡錫進放話：大陸將有理由擊毀台方某個目標

大陸無人機30日又在金門外島現蹤，經守軍射擊信號彈示警，並首度開槍射擊警告驅離。對此，大陸前《環球時報》總編輯胡錫進發文稱，這是多年來台軍對大陸飛行物第一次進行實彈射擊，雖然看來沒有擊中無人機，但實彈射擊的性質惡劣，台軍那樣做，意味著大陸將有理由對台方的某個目標發射實彈，並且將其擊毀、擊落。

路透：蔡英文警告強力反制後　對中無人機開槍

路透：蔡英文警告強力反制後　對中無人機開槍

摩斯：9/3「穿軍服」享九折優惠　經部攜手超商、餐飲挺國軍

摩斯：9/3「穿軍服」享九折優惠　經部攜手超商、餐飲挺國軍

軒尼詩輕奢粉紅酒升級紐約派對

軒尼詩輕奢粉紅酒升級紐約派對

無人機侵犯金門領空　郭國文：明顯是認知作戰

無人機侵犯金門領空　郭國文：明顯是認知作戰

關鍵字：

高粱金門金高黑松全家預購起家酒興業

讀者迴響

熱門新聞

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

男濕疹看診2年「治不好」！她一切片大驚：是癌症

宜蘭三星1男雙手合十盤腿坐水溝中　死亡2天以上

高雄妹寫紙條「柬埔寨SOS」　警救援傻眼了

23歲全裸正妹墜4樓！　疑與人夫偷情被抓姦

網紅鳳梨親弟是高顏值學霸！網友讚：不輸韓星

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面