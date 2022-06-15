　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

陶晶瑩李李仁璀璨中找到愛情真諦　盤旋共舞水晶比翼鳥金高許諾晶生相伴

陶晶瑩李李仁Ｘ晶生相伴金門高粱酒（圖／黑松提供）

圖、文／黑松提供

在天願作比翼鳥，愛情之美，在於兩人同心相愛，一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。

陶晶瑩李李仁Ｘ晶生相伴金門高粱酒（圖／黑松提供）

▲史上首支會盤旋舞動的「晶生相伴金門高粱酒」，黑松金酒再度打造奢華愛情藝術品。

融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。

陶晶瑩李李仁Ｘ晶生相伴金門高粱酒（圖／黑松提供）

▲模範夫妻陶晶瑩李李仁，在婚姻中互相扶持且共面對風雨能攜手相伴一生。

愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。

陶晶瑩李李仁Ｘ晶生相伴金門高粱酒（圖／黑松提供）

▲陶晶瑩談起17年的婚姻，認為愛情就像比翼鳥一樣互相扶持，共同面對挑戰。

陶晶瑩李李仁Ｘ晶生相伴金門高粱酒（圖／黑松提供）

▲李李仁會在平凡的生活中，創造屬於兩人的專屬儀式感。

平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。

陶晶瑩李李仁Ｘ晶生相伴金門高粱酒（圖／黑松提供）

▲「晶生相伴」金門高粱酒承載著愛與晶粹的承諾，晶生必藏。

與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。

「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6/15起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6/30止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準（https://lihi1.com/nm5aU

陶晶瑩李李仁Ｘ晶生相伴金門高粱酒（圖／黑松提供）

▲全台限量20000瓶，將不朽的愛情永久保存。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
黑心快篩負責人起底！　曾經營小吃、得標政府千萬標案
錄取5所醫學系！曾天天掛網不讀書　他覺醒拚了
《魷魚遊戲》推真人版！冠軍獎金1.4億　參賽只需1條件
PLG蕭順議遭肘擊爆血　送手術房最新狀況曝光
快訊／警察節員警開槍自轟！　25歲警送醫不治
BA.4、BA.5該驚慌嗎　醫揭「這時候才更緊張」
中國最新2動作影響重大！　他警告：台灣不能掉以輕心

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

陶晶瑩李李仁璀璨中找到愛情真諦　盤旋共舞水晶比翼鳥金高許諾晶生相伴

免衝市場！超商變身水果店　首度開賣「比臉大芒果、13公斤大西瓜」

你用對面膜了嗎？「黑科技面膜」曝光不能說的秘密

先筆記！超商連2天「指定美式、拿鐵買2送2」　不限冰熱爽喝　

2款「純喫茶icash2.0」來了！包裝完美縮小超Q　超商限量開賣

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

陶晶瑩李李仁璀璨中找到愛情真諦　盤旋共舞水晶比翼鳥金高許諾晶生相伴

免衝市場！超商變身水果店　首度開賣「比臉大芒果、13公斤大西瓜」

你用對面膜了嗎？「黑科技面膜」曝光不能說的秘密

先筆記！超商連2天「指定美式、拿鐵買2送2」　不限冰熱爽喝　

2款「純喫茶icash2.0」來了！包裝完美縮小超Q　超商限量開賣

屏東男騎電動車身體不適路倒　枋寮警即時救援

23坪新房「驚見17坪陽台」　超扯曝光！內行反讚：錢收到手軟

美BA.4、BA.5確診破20%！專家憂：「疫苗效力減」夏季恐再爆新疫情

快訊／入境檢疫「3+4」上路　指揮中心14:00說明

卡達世界盃32隊全部誕生！　哥斯大黎加小勝搭上末班車

自媒體正夯！短影音關鍵7秒變身TikTok網紅　花蓮講座好評不斷

富樂快篩「陸製充美貨」不法獲利上億　蘇貞昌斥黑心無良：一定嚴辦

道路淹水他問「電動車可以衝過去嗎」引網熱議！馬斯克曾給這解答

連3天買1送1！超狂「爆料芋頭手搖杯」來了　一次爽嗑7種料

累計破300萬確診　沈政男估將達350萬、4900人亡

男「沒戴帽」坐機車後座　等紅燈回頭見4警在後方

消費熱門新聞

超商限時2天指定美式、拿鐵買2送2

刮鬍刀一組用一年要買趁現在

賣場電動牙刷賣翻！牙醫揭三特點

美式賣場CP值爆表補給品瘋囤貨！

民調出爐九成網友點頭想買Dyson

夾雙層肉排！最新雙起士霸王堡來了

超商獨家開賣「日本超夯抹茶冰淇淋」

超商獨賣限量2款「純喫茶icash2.0」

頂尖音響品牌首家旗艦店在大稻埕

陶晶瑩、李李仁　璀璨中找到愛情真諦

「8大速食店」最新優惠懶人包！

石斑魚被禁價格恐調價！賣場說話了

「黑科技面膜」曝光不能說的秘密

外送最夯「10大手搖飲」排行出爐

更多熱門

相關新聞

李李仁高樓爬窗「解救小生命」！

李李仁高樓爬窗「解救小生命」！

陶晶瑩今（10日）轉發李李仁的貼文並以3愛心讚「我的英雄」，原來一早發現電梯旁的窗外有麻雀卡在僅一人寬的陽台，老公便果斷拿掃把和畚箕爬出去解救，看著麻雀順利飛走的模樣，夫妻倆都覺得很滿足。

陶晶瑩4字曝幸福不二心法

陶晶瑩4字曝幸福不二心法

許藍方「沒遇過理想的GG」

許藍方「沒遇過理想的GG」

金門確診累計破千！48歲男染疫送醫不治

金門確診累計破千！48歲男染疫送醫不治

金門+104首破百！　金酒3生產線停工3天

金門+104首破百！　金酒3生產線停工3天

關鍵字：

陶晶瑩李李仁金門高粱酒金酒

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

男大生肖想閨蜜丼走心了　撿屍回家再用力頂

同事臨時休1週！單身妹被逼銷假上班氣炸

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面