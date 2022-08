路透社：蔡英文警告「強力反制」後　台灣對中國無人機開槍

▲總統蔡英文視察澎湖國軍。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

中國無人機近日經常進入金門上空空拍,在30日國防部首度證實發射實彈驅離。相關消息也登上國際,《路透社》也報導在總統蔡英文警告「強有力的反制措施」之後,台灣向中國無人機開槍(Taiwan shoots at Chinese drone after president warns of 'strong countermeasures')。

根據《路透社》報導,在中國大陸和台灣之間的緊張局勢加劇之際,這是第一次在此類事件中鳴槍示警,北京將台灣視為自己的領土。台灣強烈反對中國的主權主張。軍方發言人說,開槍後,無人機返回中國。

報導指出,至少有2次無人機空拍顯示,台灣衛哨兵在他們的崗位上,其中一次向無人機投擲石塊的鏡頭,在中國社交媒體上廣為流傳。

▲蔡英文在澎湖發表談話表示,下令採取強力的反制措施。當天就首度對中國無人機開實彈。(圖/翻攝自總統府Flickr)



蔡英文30日視察澎湖群島武裝部隊時發表談話,批評中國的無人機和其他「灰色地帶」戰爭活動。

蔡英文對海軍軍官說,「我想告訴大家,敵人越挑釁,我們必須越冷靜,我們不會挑起爭端,我們會保持克制,但這並不代表我們不會反制。」

蔡英文說,她已下令國防部採取「必要而且強力的反制措施」保衛他們的領空。

