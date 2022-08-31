路透社：蔡英文警告「強力反制」後　台灣對中國無人機開槍

▲總統蔡英文視察澎湖國軍。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

中國無人機近日經常進入金門上空空拍，在30日國防部首度證實發射實彈驅離。相關消息也登上國際，《路透社》也報導在總統蔡英文警告「強有力的反制措施」之後，台灣向中國無人機開槍（Taiwan shoots at Chinese drone after president warns of 'strong countermeasures'）。

根據《路透社》報導，在中國大陸和台灣之間的緊張局勢加劇之際，這是第一次在此類事件中鳴槍示警，北京將台灣視為自己的領土。台灣強烈反對中國的主權主張。軍方發言人說，開槍後，無人機返回中國。

報導指出，至少有2次無人機空拍顯示，台灣衛哨兵在他們的崗位上，其中一次向無人機投擲石塊的鏡頭，在中國社交媒體上廣為流傳。

▲蔡英文在澎湖發表談話表示，下令採取強力的反制措施。當天就首度對中國無人機開實彈。（圖／翻攝自總統府Flickr）



蔡英文30日視察澎湖群島武裝部隊時發表談話，批評中國的無人機和其他「灰色地帶」戰爭活動。

蔡英文對海軍軍官說，「我想告訴大家，敵人越挑釁，我們必須越冷靜，我們不會挑起爭端，我們會保持克制，但這並不代表我們不會反制。」

蔡英文說，她已下令國防部採取「必要而且強力的反制措施」保衛他們的領空。

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