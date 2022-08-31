射擊驅離=開第一槍！胡錫進放話：大陸將有理由擊毀台方某個目標

▲大陸前《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸無人機30日又在金門外島現蹤，經守軍射擊信號彈示警，並首度開槍射擊警告驅離。對此，大陸前《環球時報》總編輯胡錫進發文稱，這是多年來台軍對大陸飛行物第一次進行實彈射擊，雖然看來沒有擊中無人機，但實彈射擊的性質惡劣，台軍那樣做，意味著大陸將有理由對台方的某個目標發射實彈，並且將其擊毀、擊落。

8月29日，趙立堅在例行記者會上回應，「我也看到了有關的影片，中國的無人機到中國的領土上去飛一飛，我不覺得這是什麼值得大驚小怪的事。」外交部回嗆，「不請自來謂之賊，台灣人民不歡迎這種賊。」國防部長邱國正也反擊，「我放個鞭炮嚇嚇麻雀，你也不要大驚小怪。」

胡錫進31日微博發文稱，大陸與台灣之間不存在所謂「海峽中線」，大陸同樣不承認在金門與廈門之間存在所謂「分界線」。從法理上說，大陸無人機可以飛到金門地區的任何地方，台方動用軍事手段襲擊大陸無人機才是催化局勢的狂妄行動。

他警告，現在嚴格說台軍已經開了「第一槍」，這很嚴重。如果接下來台軍膽敢擊落大陸無人機，那麼將更加惡劣、嚴重，構成極其危險且後果難料的先例。台軍那樣做，意味著大陸將有理由對台方的某個目標發射實彈，並且將其擊毀、擊落。

胡錫進說，台軍和台當局必須清楚，他們的金門守軍正在把台海局勢帶入一個發射實彈並且可能擊落目標的危險時代。這可不是鬧著玩的。他們之前耍政治手腕，搞各種虛張聲勢的「主權」表演是一回事，向大陸資產發射實彈，而且一旦造成擊落，將構成一道分水嶺。前方可能是全新的博弈場景，一個用實彈互射的新空間。

他指出，所以，必須告誡台當局和台軍都懸崖勒馬，讓星期二朝大陸無人機發射的實彈成為一次「意外走火」，他們不得一意孤行，將對大陸無人機的射擊狂妄地進行所謂「程序化操作」。如果他們無視告誡，繼續對飛過來的大陸無人機射擊，甚至搞出擊落，那麼他們必須準備面對後果的可能失控。他們將為此付出代價。