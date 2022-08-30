「桃園新選風」參選登記　高金素梅力挺盼打破議藍綠高牆

▲「桃園新選風」參選登記，高金素梅力挺。（圖／桃園新選風提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園新選風」連線30日於桃園市選委會前，召開市議員登記參選記者會，由無黨籍立委高金素梅出席站台，推薦尋求連任的龜山區市議員牛煦庭、參選中壢區市議員選戰的毛嘉慶、觀音區戴兆華、桃園區羅岳峰等4人，投入2022桃園市議員選戰。高金素梅籲請桃園人將4人送進議會，打破藍綠結構的高牆。

記者會中，桃園新選風成員演出「議會現形記、諷刺舞台劇」，透過戲謔的演出還原桃園市議會在府會和諧的氛圍下，進步法案遭集體封殺、藍綠議員擺爛問政的現況。劇中提及，世界客家博覽會預算，雖然在審查會中，遭藍營多數提案刪除，但卻在二三讀階段，部分議員上演落跑、尿遁，使得預算全數「起死回生」；而在房屋稅自治條例的討論中，藍營議員甚至比綠營更為積極，主動放水建商寬限期為3年，讓桃園囤房稅成為六都中最寬鬆的直轄市。

牛煦庭議員提出的「桃園市樹木保護自治條例案」，在藍營議員「關心不介入」，還有綠營議員的全力反對下，以「阻礙開發」為名慘遭集體封殺。牛煦庭說，今日的行動劇就是過去四年的議會縮影，市府透過把持資源、收買人心的方式鞏固民意支持，而議會採和諧路線並主動自解武裝，兩相配合則間接成就了所謂「鄭文燦神話」。

牛煦庭強調，單打獨鬥不足以改變現狀，所以今天在各選區集結有戰力、有理想的好夥伴，組成「桃園新選風」連線，就是希望集群體之力，打破頑固的藍綠分贓結構。中壢區市議員參選人毛嘉慶則表示，政治脫離民生就是詐術，中壢酸雨連年高居全台最酸，跟番茄汁一樣酸，這是否背後代表市府、議會放任財團排放空污？毛嘉慶批評，即便酸雨嚴重，但這個議題從沒在議會被嚴肅討論如何解決。毛嘉慶強調，「桃園新選風」進議會就是要打貪除弊，力阻綠藍政客一家親，府會分贓拿刀叉吃人肉，議會必須重整成符合人民需求、照顧婦幼老弱的議會，毛嘉慶高喊「我們毛起來拚」！