柳采葳、詹為元、楊植斗「搶頭香」登記參選　藍營大咖替3新秀站台

▲台北市青年參選人楊植斗、詹為元、柳采葳29日「搶頭香」聯合登記。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

今（29日）是年底九合一大選開放登記首日，台北市議員參選人柳采葳、詹為元、楊植斗等國民黨3位新秀，上午8時就到台北市選委會準備登記，而立委江啟臣、國民黨前副主席郝龍斌、中廣董事長趙少康、前台北市議員羅智強、林晉章到場站台。柳采葳透露，長輩聽到說她今天要登記，就說今天黃曆寫諸事不宜，但她則回應，年輕人參政沒有什麼諸事宜不宜，因為對她來說，只要有好戰友、好長輩，願意幫忙她，每天就是大吉利的日子、每天都是走上勝選的那一天。

柳采葳、詹為元、楊植斗上午8時在江啟臣、郝龍斌、趙少康、羅智強、林晉章陪同下，到位在信義行政中心的台北市選委會登記；在登記前，一行人在一樓大門召開記者會。詹為元表示，這是他第一次來這登記參選，但不會是最後一次，「每一次我都會來登記，每一次都會連任，每一次都會參選」，也希望三人都能出聲試啼，高票當選、未來繼續連任。

楊植斗說，身為新人就是展現最年輕、最有活力、最一馬當先的那一面，所以今天三人在第一時刻就前來登記，就是要向市民展現，他們熱忱服務、首當其衝的決心。

柳采葳則透露，長輩聽到說她今天要登記，就說今天黃曆寫諸事不宜，但她則回應，年輕人參政沒有什麼諸事宜不宜，因為對她來說，已經很沒有資源了，且很多選區很艱困，所以只要有好戰友、好長輩，願意幫忙她，每天就是大吉利的日子、每天都是走上勝選的那一天。

對於3位新秀登記參選，江啟臣表示，今天他們搶頭香登記，這象徵他們努力衝第一的心情；柳采葳是主播出身，曾待過國民黨青年團，長期關心公共事務，詹為元長期擔任國會助理，擔任過自己跟郝龍斌等的發言人，涉略民眾服務、幕僚工作，他能進入台北市議會，對台北市民是相當有價值的事情，而楊植斗擔任羅智強幕僚，隨羅到處征戰，台灣社會現在需要向這三位的年輕人，來參與公共事務。

趙少康表示，新人是很艱苦，但也需要有新人，祝福柳采葳、詹為元、楊植斗高票當選議員，而台北市長就是由國民黨參選人蔣萬安當選。趙少康還用「政治新血輪，新人新氣象」10字，祝他們高票當選。

郝龍斌指出，柳采葳、詹為元、楊植斗雖然年輕，但他們對市政的了解、對整個台北市未來方向、為市民服務的熱忱，在過去他們已經非常努力做這些事情，希望他們三個在選區裡拿第一，也希望透過他們，讓大家看到國民黨的希望。

值得一提的是，林晉章說，4年前他的姪女代表國民黨第二次競選連任，些微票數輸掉中山、大同區，這次柳采葳代表國民黨4個提名中的唯一女性，希望能為他的姪女爭回這一席，也預祝楊植斗、詹為元、蔣萬安高票當選。

趙少康聽聞後說：「采葳要報仇雪恥。」柳采葳則回應，對，她一定要報仇，一定要搶回這一席婦女席次，「不可以再被房東拿走了」。