「女超人」許淑華登記參選南投縣長　拋3大主軸+10大施政重點

▲立委許淑華（右）登記成為南投縣長候選人。（圖／許淑華競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國民黨立委許淑華今天上午前往南投縣選舉委員會登記，將正式成為南投縣長候選人，她表示已做好萬全準備參加縣長選舉，並提出南投未來施政的3大主軸，搭配為13鄉鎮市量身設計的政見；其競選總部2位新任青年發言人顏佑安、郭芝余，也肯定許淑華能做到青年參與、帶領南投孩子開創不同的視野。

許淑華今天上午由其競選團隊13個鄉鎮市幹部、本黨籍議員及無黨籍議員參選人、鄉鎮市長等參選人及青年軍等幹部陪同，抵達選委會的入口，眾人共同喊出「領投發展、全齡宜居、創新永續」等3大競選主軸口號，並公布10大施政重點，並在縣長林明溱、立委馬文君立委、縣議會副議長潘一全及競選總部總幹事曾明瑞陪同下，完成選舉候選人登記作業。

許淑華競選總部今天也宣布2位年輕有活力的青年男女發言人加入：一位是從外地到暨大念書畢業、從此愛上南投的顏佑安，一位是默默關心年輕世代未來發展的在地人郭芝余；2人都表示因聽見許淑華對青年事務、托兒托老的理念，被吸引進而了解許淑華，也被許淑華對南投的真誠所感動。

顏佑安說，許淑華讓他感受到「青年參與」不是選舉口號，若順利當選一定會實踐青年創業、退休樂活、觀光旅遊的「新南投生活」；郭芝余說自己是土生土長，明白南投的孩子需要政府資源，才有能力向外拓展，若一朝發展成功，將會回饋給自己的家鄉，選對了縣長，南投孩子的眼界才會更寬廣。

許淑華說，從政20年來深知南投的美好與特色，除了提出未來施政的3大主軸，也搭配「農業、觀光、經濟、交通、樂齡、育成、共好、永續、創新、智慧」等10大施政重點的政見，希望南投能保有自己的傳承、發揮自身的特色，同時擁抱新時代的創新概念、兼顧多元與永續的未來目標，發展出屬於自己的幸褔與繁榮。