開放登記參選搶頭香！蔡其昌：迫不及待盼望嶄新的台中出現

記者白珈陽／台中報導

年底將展開九合一大選，今天是開放登記參選首日，民進黨台中市長候選人蔡其昌一早就到豐樂公園綜合活動中心進行登記，主任委員蘇嘉全也特地到場力挺。蔡其昌表示，之所以挑第一時間來登記參選，是因台中市政原地踏步許久，許多市民希望選出一個行動派、有解決問題能力的市長，而他也與市民一樣，迫不及待地盼望嶄新的台中能夠出現。

▲蔡其昌選在開放登記首日，前往登記台中市長候選人。（圖／記者白珈陽攝）

台中市第4屆市長、市議員、里長及和平區第3屆區長及區民代表選舉，自8月29日至9月2日將辦理候選人申請登記，蔡其昌選在開放登記的第一天早上，由主任委員蘇嘉全帶領競選團隊總幹事張廖萬堅、何欣純，總督導黃國書、莊競程、林靜儀、洪慈庸、青年後援會會長陳柏惟以及民進黨籍市議員候選人等共同陪同蔡其昌前往台中市選委會登記參選，搶頭香展現行動派蔡其昌的衝勁。

蘇嘉全表示，蔡其昌在第一天就來登記，表示他對這一次的市長選舉勢在必得，他在過去擔任公職的表現，以及在立法院一起創造新國會的表現，都值得我們大家期待。

▲蘇嘉全到場力挺。（圖／記者白珈陽攝）

蔡其昌表示，他在登記的第一天就前來登記參選，透過行動來告訴台中的市民，我們的市政不能再等待了，台中市政的改革跟推進，我們必須用迫不及待的視野、角度、方法來推進。他說，市政的推動是一棒接一棒，前一棒特別弱的時候，下一棒就必須要承擔起上一棒落後的部分，否則城市的競爭當中、台中只會越來越退步、不斷的被追趕。

蔡其昌也說，高雄市在陳其邁市長主政底下，捷運黃線的建設快速的超越了台中的藍線，原先遠遠落後的，現在已經超越我們，城市的競爭就是這麼殘酷，所以蔡其昌代表的意義是要急起直追，要用行動力帶給這座城市更多的大建設、大未來，今天感謝立法院的同仁們，以及34位黨內的議員候選人，還有蘇嘉全和他一起前來登記。