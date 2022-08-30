柯爸柯媽陪同！民眾黨苗栗參選人聯合登記　鍾東錦巧遇爭取支持

記者蔡文淵／苗栗報導

成立只有一年的台灣民眾黨苗栗縣黨部，第一次參與地方重大選舉，今年共提4名議員、7名代表參選，30日由苗栗黨部主委馮啟彥帶領，到選委會聯合登記，台北市長柯文哲柯P的父母，今也代表柯文哲，陪同登記，還巧遇來領表的苗栗縣議長鍾東錦，鍾知道民眾黨沒推縣長參選人，立即現場拉票，爭取民眾黨支持。

▲柯爸、柯媽陪同苗栗縣民眾黨參選年底地方大選候選人聯合登記，苗栗縣議長鍾東錦巧遇，現場拉票、爭取支持。（圖／記者蔡文淵攝）

民眾黨苗栗黨部主委馮啟彥表示，民眾黨成立3年，苗栗黨部成立1年，和國民黨的百年老店及快40歲的民進黨相比，在地方經營上只能算是幼幼班，民眾黨不好高騖遠，先做好向下扎根，評估後，這次選舉先提名4人參選縣議員，7人參選鄉鎮市民代表，馮啟彥說，縣長的部分有不少人勸進他參選，因為他也是苗栗大千醫院外科部主任，他說手上列管的病人還很多，貿然參選對病人不公平，還是先扮演好醫師的腳色，也是服務鄉親很好的方式。

今天完成登記的分別是楊喬安、林志學、謝端容、傅郁揚等4名縣議員參選人，及7名鄉鎮市民代表參選人，由民眾黨秘書長謝立功，以及立法院黨團總召邱臣遠陪同，柯爸、柯媽也代表柯文哲出席，希望能拉抬民眾黨在苗栗的氣勢。

記者會進行中巧遇來領表的議長鍾東錦，他說登記後就正式成為縣長候選人，鍾東錦說很欣賞柯文哲的誠懇、實在，有特殊的魅力獲鄉親認同，提出藍白合作的可能性，如果民眾黨在苗栗沒有推出縣長參選人，也希望能夠爭取民眾黨的支持。

▲▼柯爸、柯媽30日陪同苗栗縣民眾黨參選年底地方大選候選人聯合登記。（圖／記者蔡文淵攝）