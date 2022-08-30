民進黨：張善政詐領公帑「偽善抄人」　朱立倫要公開道歉

▲民進黨發言人謝子涵諷刺張善政是「偽善抄人」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對週刊30日報導國民黨桃園市長參選人張善政在民間企業時，以抄襲方式編寫研究報告，領取農委會近6000萬元的研究經費，民主進步黨發言人謝子涵表示，根據媒體爆料，張善政過去主持的研究報告，涉嫌以抄襲手法，領走國家近六千萬納稅錢，依照張善政曾說過，「誠信破產的時候，就應該退選」，相同標準，張善政應向全民道歉並退選，否則，就是間接承認自己是個「偽善抄人」。

謝子涵指出，張善政曾說：「對於政治人物來講，誠信比學問重要」，今天被媒體爆出向農委會申請的研究報告涉嫌抄襲，恐有詐領國家近六千萬公帑之虞。這不只是學術倫理問題，按照張善政過去說法，更是人格誠信重大瑕疵。

謝子涵接著說到，根據今天週刊爆出張善政主持的研究報告，用「英翻中」、「簡轉繁」、複製貼商業周刊文章，甚至抄用農委會資料等花式抄襲方式，涉嫌詐取農委會的5700萬元的研究經費，張善政作為康乃爾博士，也在大學擔任過教授，指導過學生寫論文，自己卻涉嫌用花式拼貼方式來寫研究報告，讓人不禁好奇，張善政怎麼好意思在大秀自己的博士論文同時，說得出「誠信比學問重要」的話呢？

另外，依照媒體報導指出，張善政交出的第三年結案報告更為離譜，只有6頁且不公開，卻領走國家1740萬元，這樣一字千金的結案報告，不知道是多厲害的內容，有沒有同樣涉及抄襲複製貼上？

針對張善政今日面對媒體詢問時，辯稱這是蒐集整理國外資訊，謝子涵表示，這個案子的名稱是「分析與規劃」，並非只是「蒐集」而已，且蒐集也並非「複製貼上」。況且有些報告內容是抄自農委會網站，「難道農委會花錢請人來複製貼上自己的網站嗎？」她表示，張善政說法顯然無法說服大眾，張善政應該更正式向全民報告他是如何撰寫並從政府領走近六千萬元的公帑。

謝子涵強調，近期，國民黨提名的參選人，從台北市議員參選人林杏兒、南投縣長參選人許淑華、南投縣議長何勝豐，到今天桃園市長參選人張善政，都被媒體爆出涉嫌抄襲，皆有重大誠信問題，在此，民進黨除了呼籲張善政應公開說清楚講明白，更要求國民黨主席朱立倫，不要再悶不吭聲、避而不談，公開為提名誠信有瑕疵的參選人，向國人道歉。