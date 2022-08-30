　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：張善政詐領公帑「偽善抄人」　朱立倫要公開道歉

▲民進黨中常會後記者會，公布新任發言人謝子涵。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨發言人謝子涵諷刺張善政是「偽善抄人」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對週刊30日報導國民黨桃園市長參選人張善政在民間企業時，以抄襲方式編寫研究報告，領取農委會近6000萬元的研究經費，民主進步黨發言人謝子涵表示，根據媒體爆料，張善政過去主持的研究報告，涉嫌以抄襲手法，領走國家近六千萬納稅錢，依照張善政曾說過，「誠信破產的時候，就應該退選」，相同標準，張善政應向全民道歉並退選，否則，就是間接承認自己是個「偽善抄人」。

謝子涵指出，張善政曾說：「對於政治人物來講，誠信比學問重要」，今天被媒體爆出向農委會申請的研究報告涉嫌抄襲，恐有詐領國家近六千萬公帑之虞。這不只是學術倫理問題，按照張善政過去說法，更是人格誠信重大瑕疵。

謝子涵接著說到，根據今天週刊爆出張善政主持的研究報告，用「英翻中」、「簡轉繁」、複製貼商業周刊文章，甚至抄用農委會資料等花式抄襲方式，涉嫌詐取農委會的5700萬元的研究經費，張善政作為康乃爾博士，也在大學擔任過教授，指導過學生寫論文，自己卻涉嫌用花式拼貼方式來寫研究報告，讓人不禁好奇，張善政怎麼好意思在大秀自己的博士論文同時，說得出「誠信比學問重要」的話呢？

另外，依照媒體報導指出，張善政交出的第三年結案報告更為離譜，只有6頁且不公開，卻領走國家1740萬元，這樣一字千金的結案報告，不知道是多厲害的內容，有沒有同樣涉及抄襲複製貼上？

針對張善政今日面對媒體詢問時，辯稱這是蒐集整理國外資訊，謝子涵表示，這個案子的名稱是「分析與規劃」，並非只是「蒐集」而已，且蒐集也並非「複製貼上」。況且有些報告內容是抄自農委會網站，「難道農委會花錢請人來複製貼上自己的網站嗎？」她表示，張善政說法顯然無法說服大眾，張善政應該更正式向全民報告他是如何撰寫並從政府領走近六千萬元的公帑。

謝子涵強調，近期，國民黨提名的參選人，從台北市議員參選人林杏兒、南投縣長參選人許淑華、南投縣議長何勝豐，到今天桃園市長參選人張善政，都被媒體爆出涉嫌抄襲，皆有重大誠信問題，在此，民進黨除了呼籲張善政應公開說清楚講明白，更要求國民黨主席朱立倫，不要再悶不吭聲、避而不談，公開為提名誠信有瑕疵的參選人，向國人道歉。

ET快訊
陳時中民調掉第三！　藍營憂2大關鍵蔣萬安更危險
Netflix驚喜預告「上架經典神作」！　網推爆：竟然現在才
《2022米其林》完整名單！　高雄2餐廳摘一星、台南0家入榜
快訊／米其林三星！　「頤宮」5連霸
快訊／奪米其林二星！　7間餐廳名單出爐
男友扶著她讓友人洩慾！　開趴慘遭3人性侵
快訊／《2022米其林指南》公布！　30間餐廳奪一星
情色網美見面會！狂粉排隊整夜「恐怖推擠」　多人倒地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

最後的質詢！王世堅送柯文哲小金人　頒發「最差市長獎」

全國十大傑出青年魏瑞廷　參選池上鄉鄉長

雙母雞氣勢！黃珊珊明登記參選　「柯文哲向市府請假2小時」到場相挺

張善政也陷抄襲爭議　蔡壁如：研究案不能跟論文相提並論

張善政任職宏基期間專案報告疑抄襲　競辦：不要為選舉惡意抹黑

張善政農委會計畫案爆抄襲！　她退休11年無奈澄清：翻譯引用文獻

林佳龍喊來辯論！賴清德啟動輔選助攻　侯友宜：盼良性競爭

快訊／張善政抄襲？國民黨：宏碁12人研究團隊共同作業、經歷政黨輪替

快訊／5千萬農委會計畫案遭指抄襲　張善政辦公室打臉還原事實

張善政5736萬研究報告涉抄　邱顯智：若確定應退選、農委會應提告

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

LISA奪VMAs「最佳K-POP獎」　BLACKPINK唱新歌泰勒絲也超嗨

台中特調「東泉拿鐵」公開　民眾試喝驚喊：尾韻微辣

南港凶殺驚悚11秒片曝！她倒地尖叫：快點救我　前男友開山刀猛砍

連2通詐騙電話搶業績？　她聽「柬好玩嗎」秒掛斷

最後的質詢！王世堅送柯文哲小金人　頒發「最差市長獎」

全國十大傑出青年魏瑞廷　參選池上鄉鄉長

雙母雞氣勢！黃珊珊明登記參選　「柯文哲向市府請假2小時」到場相挺

張善政也陷抄襲爭議　蔡壁如：研究案不能跟論文相提並論

張善政任職宏基期間專案報告疑抄襲　競辦：不要為選舉惡意抹黑

張善政農委會計畫案爆抄襲！　她退休11年無奈澄清：翻譯引用文獻

林佳龍喊來辯論！賴清德啟動輔選助攻　侯友宜：盼良性競爭

快訊／張善政抄襲？國民黨：宏碁12人研究團隊共同作業、經歷政黨輪替

快訊／5千萬農委會計畫案遭指抄襲　張善政辦公室打臉還原事實

張善政5736萬研究報告涉抄　邱顯智：若確定應退選、農委會應提告

屏東囂張警身分曝！枋寮分局強調「沒歧視更生人」：他有正當理由

租屋族新選擇！凱撒3飯店包月「1天千元起」水電無限、爽用健身房

余苑綺託夢4歲愛女！同框賀一航歡笑畫面曝…3年內相繼癌逝惹鼻酸

狂砍情敵43刀「左臂動脈斷裂慘死」　高雄瘋狂醋男二審仍判無期

經典賽「日系可以打唷！」栗山英樹鎖定洋基金手套游擊

游泳一半被扯下水　竟是「超巨海龜」狠咬不鬆口！她險溺斃

最後的質詢！王世堅送柯文哲小金人　頒發「最差市長獎」

蘋果新聞網月底熄燈、另立平台　經濟部：未接獲申請

全國十大傑出青年魏瑞廷　參選池上鄉鄉長

水龍頭一開竟是深褐色的水！鹿港居民怒轟　水公司給答案

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

政治熱門新聞

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

張善政爆抄襲！　5736萬研究案竟「複製貼上」

張善政「抄襲疑雲」案外案　6頁報告領1740萬竟未公開

張善政迴力鏢飛好快！　林智堅爆抄論文時他這樣說

即／5千萬計畫案爆抄襲！　張善政回應了

跑廁所拿候選人面紙擦屁股　翻面一看超悲劇

媒體民調跌到第三名　陳時中：支持我的市民趕快出來

民進黨：北市拿下就不算輸「拿下一城一縣」算小勝

快訊／5千萬農委會計畫案遭指抄襲　張善政辦公室打臉還原事實

昔喊「誠信重要」今被爆抄襲　張善政搜尋聲量直線衝上第一名

勸鄭寶清「相忍為台灣」　鄭文燦曝：鄭運鵬民調贏約10％

張善政稱研究案「只是整理資訊」　台大學弟開嗆

「想跟路上漂亮美妹愛愛」　游良福參選桃園市長

更多熱門

相關新聞

柯爸柯媽陪同！　民眾黨苗栗參選人聯合登記

柯爸柯媽陪同！　民眾黨苗栗參選人聯合登記

成立只有一年的台灣民眾黨苗栗縣黨部，第一次參與地方重大選舉，今年共提4名議員、7名代表參選，30日由苗栗黨部主委馮啟彥帶領，到選委會聯合登記，台北市長柯文哲柯P的父母，今也代表柯文哲，陪同登記，還巧遇來領表的苗栗縣議長鍾東錦，鍾知道民眾黨沒推縣長參選人，立即現場拉票，爭取民眾黨支持。

調查局長誓師查賄　全國已提報465件可疑情資

調查局長誓師查賄　全國已提報465件可疑情資

陳時中民調掉第三　若「姚文智化」他憂：國民黨會陷苦戰

陳時中民調掉第三　若「姚文智化」他憂：國民黨會陷苦戰

無人機侵犯金門領空　郭國文：明顯是認知作戰

無人機侵犯金門領空　郭國文：明顯是認知作戰

張善政稱研究案「只是整理資訊」　台大學弟開嗆

張善政稱研究案「只是整理資訊」　台大學弟開嗆

關鍵字：

民進黨國民黨張善政2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

3台人慘死　金邊警曝初步調查結果

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

警逼老闆辭女員工　枋寮分局深夜回應

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

開學前一晚「收1通知」爸心情跌谷底

軒嵐諾今將轉強颱　明晚變天暴風圈侵襲率46%

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

3台男為搶女人命喪柬　他槍殺2人後自盡

S2O散場驚見「咖啡包」網：難怪《我問天》那麼嗨

正妹鄰居激戰「9點就開始叫」！

Makiyo懷胎8月「斷不了菸癮」被罵翻！

為何不愛接電話？內行揭「5大原因」

《棒棒堂》分家都是因為「他」！

軒嵐諾「大迴轉」1情況發警報　各國最新路徑曝

敖犬長髮女友罕見曝光！逛夜市「共舔一支冰淇淋」

更多

最夯影音

更多
余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開
余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面