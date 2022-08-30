林佳龍喊來辯論！賴清德啟動輔選助攻　侯友宜：盼良性競爭

▲新北市長侯友宜關心開學防疫。（圖／記者崔志雲攝）



記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜29日受訪時曾表示「選戰最不需要的是口水戰與惡意批評」，遭外界認為是暗示民進黨市長參選人林佳龍應回歸理性政策討論。對此，侯友宜30日回應，好好地針對政見才是參選的最重要目的；而對於副總統賴清德啟動輔選，他希望選舉過程為良性競爭，強調會持續扮演好自己的角色。

新北市長侯友宜30日赴光復國小校關心開學防疫落實情形時表示，每個人要把自己的角色扮演好，最重要的是用心為新北市這塊土地貢獻，所以一定要完全了解新北市的需求，好好地針對政見，未來新北市要形成什麼樣的大都市，每個參選人都應該要把心力集中在為新北市的發展而努力，「這才是我們參選的最重要目的，所以我們好好做事，好好專心一意為新北市努力。」

至於林佳龍今日登記與聯合造勢，以及副總統賴清德啟動輔選，侯友宜也說，只要有心為新北市做事，努力了解新北各地區文化及建設，自己都祝福加油；選舉過程也期待一個良性的競爭，自己會持續扮演好自己的角色，其他人在什麼位置扮演什麼角色，「我相信民眾都很清楚，眼睛也是雪亮的。」

另外，民進黨新北市長參選人林佳龍今日上午到新北市選委會登記，正式成為候選人，會後受訪時他表示，辯論是讓人民有知的權力，侯友宜在自己參選以來，最常講的就是好好做事，但總是要有辯論的一天，他要有辯論的勇氣，而辯論的選項有互相問答的環節，這應該也是新北市民希望他來勾選的，「不要用政見，各自發言來魚目混珠。」

對於辯論一事，侯友宜日前也在節目上回應黃光芹，「我當初也跟蘇貞昌院長公開辯論，哪有什麼不敢，只是尚未正式經過全代會提名前，皆以市政為重」。