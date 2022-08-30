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張善政也陷抄襲爭議　蔡壁如：研究案不能跟論文相提並論

▲蔡壁如陪同張凱鈞、王如意登記。（圖／記者蘇晏男攝）

▲蔡壁如陪同張凱鈞、王如意登記參選。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

民眾黨立委蔡壁如今（30日）上午到新北市選委會，陪同黨內議員參選人張凱鈞、王如意登記參選並造勢。對於國民黨桃園市長參選人張善政被周刊踢爆5736萬農委會研究案涉抄襲，蔡壁如表示，研究案不能跟論文相提並論，民進黨對於選戰，就是抹黑、抹紅對手，不然就是噴墨水（烏賊戰）讓大家打混仗。但蔡壁如也認為張善政本人得出面講清楚怎麼回事。

周刊報導，張善政擔任宏碁副總時，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總額達5736萬，但產出的報告卻各種抄襲，包括英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文等。

對此，蔡壁如上午受訪時表示，張善政這案看起來是一個計畫案，張是主持人，其下面可能有很多道題目，基本上這會是由一個團隊做的，因此是怎樣的研究，團隊應該出來講清楚。

「它叫研究案，它不是他的論文，所以這個還是要搞清楚。」蔡壁如說，民進黨對於選戰，就是抹黑、抹紅對手，若不行，就噴墨水讓大家打混仗。

蔡壁如表示，「研究案不能跟論文相提並論」，但張善政本人還是要出來講清楚。政治人物本來就要接受社會檢驗，但不希望大家用噴墨水的方式，把別人噴得一樣黑。

對於被踢爆研究案抄襲，張善政稍早強調，計畫案只是為了整理國外農業電子化的資訊，介紹給農委會底下研究單位，並非論文研究或是開發新技術，性質不同。

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