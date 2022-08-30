雙母雞氣勢！黃珊珊明登記參選　「柯文哲向市府請假2小時」到場相挺

▲前台北市副市長黃珊珊、台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

2022年九合一選舉於29日起登記，今年台北市長選戰至少會有7名參選人，其中國民黨蔣萬安、民進黨陳時中和獲得民眾黨支持的黃珊珊尚未登記。據了解，陳時中與黃珊珊將於31日上午相隔一小時登記參選，且身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲還為此請假，預計將陪伴黃珊珊登記。

盤點今年台北市長選戰人選，除了蔣萬安、陳時中和黃珊珊之外，預計還有無黨籍的童文薰、蘇煥智和李文，以及29日就先搶頭香登記的台灣動物保護黨張家豪，預計會有7人登記參選。據了解，陳時中將於31日上午9時到台北市選舉委員會登記參選，而黃珊珊則於同天上午10時登記。

面對黃珊珊要登記參選，柯文哲為此特地於早上7時30分市府晨會結束後，從早上9時30分至11時30分向台北市政府請假，預計扮演「公雞」角色和8名民眾黨台北市議員參選人在早上9時50分左右到場等候，而「母雞」黃珊珊則在10時到場登記，營造公、母雞團結氣勢。

對此，民眾黨台北市黨部主委林國成證實，確實有聽聞柯文哲要向市府請假，而屆時8名「小雞」都會一起到場，並穿著競選衣服一同登記，但此場合屬於登記參選，並不適合造勢，所以不會有過多行為。