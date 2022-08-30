張善政任職宏基期間專案報告疑抄襲　競辦：不要為選舉惡意抹黑

▲張善政針對任職宏碁副總時申請農委會計畫遭質疑抄襲爭議提出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對某媒體報導國民黨桃園市長參選人張善政於2007年任職宏碁副總時期，申請農委計畫案被指抄襲爭議，張善政30日上午已做出回應，競選辦公室發言人何元楷呼籲，有心人士不應為了選舉抹黑本土產業，此報告完全無法比擬大學學術學位論文。

何元楷指出，此案為農委會委託民間私人企業計畫案，其精神在於透過民間私人企業團隊，協助蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，橋接給國內農業研究單位參考，選擇適合台灣環境的技術或可能性導入。翻譯摘取國外各類文獻精華是必要的，且並無不妥，不能將資料整理、引用，就指控為抄襲，這與學術倫理與撰寫論文之規範不同。

▲張善政今天參訪位於桃園區的祥儀機器人夢工廠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

何元楷還說，一般民間企業接受委託案，包括此案之主要工作，除撰寫相關報告外，仍須辦理多項服務，如舉辦座談會、研討會、宣傳行銷等等，這與台灣大學、中華大學的學位學術論文完全不一樣。一個是個人做學問、撰寫論文，並取得國家認定之學位，一個是民間私人企業團體蒐集、彙整等委託案。因此，要鄭重呼籲有心人士不要為了選舉而抹黑，更不能將民間企業報告個人正式學術論文相提並論。

何元楷強調，張善政當時擔任宏碁電子化部門單位主管，公司與農委會是專案計畫合約簽定之甲乙方，並非個人。當時張善政擔任宏碁公司副總，身為一個企業員工，參與團隊執行計畫，向公司與委託單位提出報告結案，這是民間公司正常模式。因張善政要參選桃園市長，讓有心人士藉此攻擊，進而影響宏碁，甚至未來Google這些世界級頂尖公司，只因張善政曾在這些公司服務，張善政競選辦公室感到十分遺憾，更扼殺眾多台灣本土產業所做的努力。

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