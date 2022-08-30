心疼金正恩確診發燒！居民痛哭喊「慈愛如父」：不畏病毒鼓舞抗疫

▲金正恩染疫後據傳仍致力於防疫調度。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

新冠肺炎儼然成為北韓（朝鮮）對內、對外宣傳的最佳利器！自從北韓最高領導人金正恩今年5月坦承國內疫情爆發後，便前往平壤藥局監督藥物供應與分配，他疑因近距離接觸藥師導致跟著染疫，事後金與正於本月10日透露金正恩曾經染疫的消息，人民們聽聞後無不哭到柔腸寸斷，喊著「慈愛如父」。

根據南韓《韓聯社》、《東亞日報》，北韓黨務機關報《勞動新聞》今（30）日上午刊登出一則標題為「能有如此偉大優秀的領導，國家與人民必定走向勝利」的報導，內容提到金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正10日透露哥哥曾經確診，當黃海南道康翎郡的居民們聽到消息後，便哭到柔腸寸斷、語帶哽咽。

▲北韓士兵聽聞金正恩染疫的消息後哭紅雙眼。（圖／朝鮮中央電視台）

康翎郡的居民表示，「今天聽聞難以置信的消息，我們人民班（鄉里互相監視的基層幹部）便驚嚇到相擁而泣！在這場防疫大戰的每一天中，敬愛的領導人（金正恩）竟然嚴重發高燒......我們每天為領導懇切地祈禱，盼能身體安康，到今天為止我們的內心都過得充實，沒想到領導人金正恩在如此病重下，還不忘為了守護人民日夜犧牲奉獻。」

居民們語氣凝重表示，「我們在不知道（金正恩染疫）的情況下，竟然吃下了本該由領導人金正恩服用的藥物，才因此從疫病中脫離險境。一想到此，我們便感到撕心裂肺。我們至今為只能稱那些由敬愛的元首（金正恩）所賜予的藥物為『不死藥』，充滿了元首的父愛精神。多虧吃下了不死藥，我們才能活過來。」

▼金正恩、李雪主協助調派醫療藥物。（圖／路透）

▲金正恩親自視察平壤藥局，疑似近距離接觸咳嗽的染疫藥師。（圖／達志影像）

報導指出，金正恩5月12日召開會議、宣布啟動緊急防疫體制的當晚，曾經造訪了國家非常防疫司令部，那時候部份防疫人員也感染了新冠肺炎，「沒想到總書記同志（金正恩）依舊前往如此危險的地方鼓舞大家，幹部們一想到此便默默的吞下眼淚。」

另外，報導也透露金正恩5月經常前往首都平壤市區內的各間藥局視察時，其實也接觸了當時仍在咳嗽的藥師，儘管得知自己身處疫情熱區，仍不忘積極掌握藥品供應與販賣情況。

《韓聯社》從當時北韓官媒釋出的照片分析，表示金正恩5月15日視察平壤市區內某藥局時，只戴了2片單薄的口罩。

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