開學前一晚「收1通知」爸心情跌谷底！家長們秒懂：再撐一下下

▲不少爸媽期待「孩子開學」這天很久了。示意圖，與本文無關。（資料照／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「比悲傷更悲傷的事！」今天是高中以下學校開學第一天，不少爸媽總算鬆了一口氣，不過就有一名男網友發文表示，當各位家長「慶祝」孩子開學之際，他卻收到1則通知，心情頓時跌落谷底。貼文曝光後，底下也有網友直呼，「我們家也是」。

這名網友29日晚上在臉書社團「小一聯盟」上發文表示，當全國家長都慶祝準備開學的那個晚上，他們家卻收到了學校簡訊，讓他像從天堂掉到地獄！從簡訊內容可見，這是國小的停課通知，因為該班有同學確診了。

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貼文引發討論，底下爸媽們熱烈回應，「9/12過後快篩沒事就可以上課了！再撐一下下」、「小孩歡呼」、「我們是老師週六確診，剛好閃過」、「我們家也是～而且是小一新生，星期六迎新活動後就收到訊息」、「我們也剛剛收到通知，我居然笑了，很特別的日子」、「我們是還沒開學老師確診」。

▲男網友貼出停課通知。（圖／翻攝自Facebook／小一聯盟）

事實上，教育部日前宣布開學後的防疫規定，9月11日前仍適用舊制，也就是班上1人確診，全班停課3天；9月12日新制上路「以篩代隔」，將採個別快篩，快篩陰性者可到校上課，確診者或快篩陽7天居家照護後期滿無症狀也可返校。

不過考量萬一同一班級出現多起確診個案，新北市教育局授權各校，可依單一班級確診情況，自行決定停課與否；台北市教育局則指出，如果班上確診人數多、學生有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可自請防疫假，學校不會列入出缺勤記錄。

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高中以下（含幼兒園）自9月12日起實施停課新制：

確診者：確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護後，期滿無症狀可入校上課。

確診者之同班同學／老師：學校會提供同班同學及教師1劑快篩試劑，陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。

曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：非同班同學，但曾與確診者摘下口罩，共同活動15分鐘以上（如社團活動等），學校亦會提供1劑快篩，陰性無症狀者，得照常上課。

※9/11日（含）前依現行規定調整授課方式者，依學校原規定辦理；9/12日起發生之個案即適用新制。

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