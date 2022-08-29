東京增9880例確診！疫情微降溫　「時隔7週」首度低於1萬

▲日本東京疫情有減緩趨勢。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京都29日新增9880例確診，相較上週同期減少了5205例，而這也是自7月11日以來，時隔7週單日確診首度低於1萬例。不僅如此，23日至29日的1週內，每日平均新增1萬8800.9例確診，是前一週的76%，疫情出現些微緩和趨勢。

根據《日本放送協會》報導，東京都29日新增9880例確診，其中40歲至49歲的感染人數最多，共1784例，占整體的18.1%。其次則為30至39歲族群，共1773例，占整體的17.9%。而使用呼吸機或葉克膜的重症患者則有41人。此外，29日也有30人因染疫病歿。

根據《日本新聞網》報導，東京29日的新冠病床使用率為52.5%，而感染Omicron病毒株的重症患者病床使用率則為30.5%。

東京連續8天的新增確診數比前一週同時期還要低，29日的新增確診數更是比22日減少5205例，疫情有些微緩和。不僅如此，23日至29日的7天內，每日平均確診數為1萬8800.9例，是16日至22日的76%。不過東京都知事小池百合子則表示，雖然疫情趨緩能夠減少負擔，但是目前正值開學季，未來還需要多加注意防疫。

另一方面，日本政府有意將目前全數掌握的確診數字改為「定點監測」，並藉此減輕第一線醫護與保健所人員的工作量。

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