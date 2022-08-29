　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京增9880例確診！疫情微降溫　「時隔7週」首度低於1萬

▲▼日本,東京,日本路人,社畜。（圖／路透）

▲日本東京疫情有減緩趨勢。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京都29日新增9880例確診，相較上週同期減少了5205例，而這也是自7月11日以來，時隔7週單日確診首度低於1萬例。不僅如此，23日至29日的1週內，每日平均新增1萬8800.9例確診，是前一週的76%，疫情出現些微緩和趨勢。

根據《日本放送協會》報導，東京都29日新增9880例確診，其中40歲至49歲的感染人數最多，共1784例，占整體的18.1%。其次則為30至39歲族群，共1773例，占整體的17.9%。而使用呼吸機或葉克膜的重症患者則有41人。此外，29日也有30人因染疫病歿。

根據《日本新聞網》報導，東京29日的新冠病床使用率為52.5%，而感染Omicron病毒株的重症患者病床使用率則為30.5%。

東京連續8天的新增確診數比前一週同時期還要低，29日的新增確診數更是比22日減少5205例，疫情有些微緩和。不僅如此，23日至29日的7天內，每日平均確診數為1萬8800.9例，是16日至22日的76%。不過東京都知事小池百合子則表示，雖然疫情趨緩能夠減少負擔，但是目前正值開學季，未來還需要多加注意防疫。

另一方面，日本政府有意將目前全數掌握的確診數字改為「定點監測」，並藉此減輕第一線醫護與保健所人員的工作量。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
老婆包裡翻出保險套！人夫被綠「突心痛懺悔」
反骨艾瑞絲「入手200萬瑪莎拉蒂」！　曝限量內裝：好狂
酸國軍「丟臉」拿石頭擲中共無人機　柯文哲：我會用槍打下來
鄭寶清網軍案外案　四叉貓爆廠商抱怨：尾款沒付清
余苑綺入塔完成　余祥銓至豬哥亮墓前：希望阿伯照顧姊姊
法雨寺前住持圓寂　「1200萬」留櫃子！信徒怒控代理住持侵占
4天內2度性侵！高雄色中醫性侵2正妹：讓妳高潮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

坦克才拋錨不到24hrs！軍車又「慘卡路上」　大馬網友嘲：路比車強

新加坡回歸祖國？　1張圖讓網酸爆：國家地理雜誌「地理不及格」

剖腹產患肥胖症風險高？　澳洲研究：沒微生物群會產生有害脂肪

東京增9880例確診！疫情微降溫　「時隔7週」首度低於1萬

大奶妹啪啪太激烈！好粗一根「塞進後門」糗卡住　醫看X光照傻眼

駭人一幕！4公尺巨蟒「嘶嘶嘶」從天降　曼谷遭入侵居民嚇壞

男學生「躺下狂拍女老師」　同學旁觀起鬨！影片被罵爆：根本痴漢

部落大屠殺！　亞馬遜雨林「神秘洞中民族」最後一人離世

Apple Watch救一命！他荒野遇禍「癱瘓等死」　呼叫Siri驚險生還

帶3歲女兒逃內戰！女難民幸運贏大獎豪宅卻崩潰　「每晚做惡夢」

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

女駕駛店門併排停車擋去路　他見狀傻：看不起腳踏車？

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

坦克才拋錨不到24hrs！軍車又「慘卡路上」　大馬網友嘲：路比車強

新加坡回歸祖國？　1張圖讓網酸爆：國家地理雜誌「地理不及格」

剖腹產患肥胖症風險高？　澳洲研究：沒微生物群會產生有害脂肪

東京增9880例確診！疫情微降溫　「時隔7週」首度低於1萬

大奶妹啪啪太激烈！好粗一根「塞進後門」糗卡住　醫看X光照傻眼

駭人一幕！4公尺巨蟒「嘶嘶嘶」從天降　曼谷遭入侵居民嚇壞

男學生「躺下狂拍女老師」　同學旁觀起鬨！影片被罵爆：根本痴漢

部落大屠殺！　亞馬遜雨林「神秘洞中民族」最後一人離世

Apple Watch救一命！他荒野遇禍「癱瘓等死」　呼叫Siri驚險生還

帶3歲女兒逃內戰！女難民幸運贏大獎豪宅卻崩潰　「每晚做惡夢」

台電嘉義區營業處關懷弱勢　預購中秋禮盒送愛慢飛

校務營運卓越深獲肯定　李天祥續任崑山科大校長

吳子嘉點名四叉貓「最醜Gay」　張齡予看傻眼：以為小朋友吵架

台灣30年以上老屋佔近5成！為何老屋重建速度慢「2縣市仍掛零」

中秋連假　一工處轄管省道疏運措施報您知

僑委會舉辦首屆「全球華文媒體高峰會」　10月11、12日台北登場

中秋「賞雪」去！桃園韭菜花節　9／3起大溪區浪漫登場

南投縣慶祝祖父母節系列活動登場　小朋友幫公嬤化美妝齊走秀

達美「飛凡哩程常客計劃」　四度蟬聯TPG評選「美國最佳航空公司」

超商獨家！「4款限量甜點」來了　銅鑼燒咬下爆鮮奶油＋脆脆焦糖

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

雲霄飛車故障19人受困　家長死命抓住孩子

女主播露乳裝遊印度　直播秒被男鄉民包圍

部落最後一人！亞馬遜「洞穴原住民」陳屍吊床

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

台籍人蛇主管起底　曾嗆Bump、訂魔鬼SOP

近視士兵沒戴眼鏡　「長官看成靶」一槍命中

他把兒子死黨收為義子　全賣去柬埔寨

怕早死趕快運動！　美研究27萬人3種類型效果最好

一家6口吃完慶生宴！全數身亡原因曝

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

更多熱門

相關新聞

男學生躺講台「下面狂拍女老師」網罵痴漢

男學生躺講台「下面狂拍女老師」網罵痴漢

南韓忠清南道一所中學傳出有男學生在上課時間，公然躺平在講台上，拿著手機從下方角度狂拍女老師，老師無視男學生的行為，甚至有同學一邊起鬨一邊拍片，這段12秒影片被上傳到TikTok後迅速傳開。同一個帳號也發布了一則男學生在課堂上裸上身和女老師搭話的影片，廣大網友抨擊，簡直就是「痴漢行為」。

日本皇室擬出席安倍國葬！背後原因曝光

日本皇室擬出席安倍國葬！背後原因曝光

即／高雄摩鐵驚傳命案！男連住6天陳屍浴室

即／高雄摩鐵驚傳命案！男連住6天陳屍浴室

安倍國葬花5千萬惹民怨！日媒爆：維安至少再花4.8億

安倍國葬花5千萬惹民怨！日媒爆：維安至少再花4.8億

如廁被對著拍！日死囚不滿24小時監視　國賠求償416萬

如廁被對著拍！日死囚不滿24小時監視　國賠求償416萬

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女重傷送醫

夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

軒嵐諾轉中度颱風！週三起砸雨彈

更多

最夯影音

更多
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面