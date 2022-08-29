南投+317！簡訊通知領防疫補助攏係假　縣府提醒鬆綁新規上路

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數317例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數317例，截至28日累計確診人數8萬3634例，居家隔離人數906例，今日解除隔離人數274例，居家照護人數2457例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；中央昨天公布南投縣中症計2人，重症計2人，其中已接種4劑疫苗1人、3劑1人、2劑1人、未接種1人，3人有潛在疾病史，累計死亡計292人、中重度人數計839人。

中央流行疫情指揮中心自9月起也將實施多項新規，包括鬆綁入境檢疫及住院陪病規範，縣長林明溱今天於縣務會議中呼籲縣民，防疫行動力千萬不能放鬆，尤其無中生有的防疫補助，最近成為詐騙集團的新伎倆，最近他就接到很多封通知可領防疫補助的詐騙簡訊，他都立刻刪掉不加理會，眾人一定要警醒勿上當。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心公布9月起的防疫新規定。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局長陳南松指出，9月起防疫新規定，主要有65歲以上長輩可憑身份證或健保卡，到合約藥局免費領用5劑快篩試劑，曾購買過實名制快篩者仍可再領，全縣可購買防疫家用快篩試劑之機構詳見：https://reurl.cc/1mv3bQ。

；住院、陪病者原須提供兩日內PCR陰性證明，改為當日快篩陰性；入境者居家檢疫及自主防疫「3+4」的後4日自主防疫，從原本一人一戶或入住防疫旅館，改成一人一室。

▲南投縣長林明溱（左）提醒民眾小心通知領取防疫補助的詐騙簡訊。（圖／南投縣政府提供）

陳南松強調，除安寧病房等特殊狀況經醫師評估同意除外，探病依舊禁止，呼籲民眾依舊要勤洗手、戴口罩、保持社交安全距離，同時務必把疫苗打好打滿，如第三劑滿5個月、符合資格者就可儘早接種第4劑，縣府也特別提供施打疫苗的民眾50個口罩一袋（成人兒童任選）。