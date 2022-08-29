備戰開學日防疫　蘇貞昌2指示：提高學童疫苗覆蓋率

▲行政院長蘇貞昌29日舉行擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情持續，行政院長蘇貞昌29日舉行擴大防疫會議，針對各校將開學，要求做好防疫措施、學童施打疫苗的宣導，另對於中秋佳節將至，提醒指揮中心及內政部務必要求各地方政府民政局及村里幹事提前做好相關防疫宣導工作及規劃，以減低長者染疫風險。

蘇揆今天表示，由於本週各校園已陸續實施返校措施，學生將於結束兩個月的暑假後回到校園生活，而目前國內疫情雖有些微上升，但相關疫情尚在掌握之中，仍請指揮中心及教育部與地方政府教育局保持聯繫並緊密合作，針對防疫措施及學童疫苗施打作業務必做好宣導，使家長充分瞭解資訊，並做好相關準備作業，藉由提高覆蓋率以提升學童的保護力；此外，有關各縣市疫苗施打情形，也請指揮中心持續掌握，並向國人說明各縣市的疫苗施打狀況，若有部分地方政府出現無法提升施打率的情形，儘速提供必要之協助。

蘇揆指出，由於暑假期間國內旅遊活動頻仍，中元普渡相關活動也才在近日落幕，而中秋佳節將至，國人親友間的群聚、烤肉活動頻率也將大增，請指揮中心密切觀察國內疫情發展情形；此外，全國各縣市地區亦將陸續規劃重陽節大型活動，由於相關活動勢必將吸引長者參與，請指揮中心及內政部務必要求各地方政府民政局及村里幹事提前做好相關防疫宣導工作及規劃，以減低長者染疫風險。

此外，指揮中心會中報告指，全球疫情趨緩，惟仍嚴峻，各國因檢測量縮減而可能低估病例數，另值暑假旅遊期間，國際傳播風險升高，BA.5變異株為全球主流株，佔比約74%，需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變；國內疫情上升，全國新增病例略為回升，8月22日至28日新增本土病例數較8月15日至21日上升15.6%，且持續出現社區BA.5感染個案，本週即將開學且中秋連假將至，人群南北交流機會增加，社區傳播風險上升。此外，入境採陽性率上升，上週整體採檢陽性率為4.33%。另自8月22日調升入境總量為5萬人，上週入境總人數為4萬3221人，機場檢疫、防疫車輛及旅宿等量能尚屬適足。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為92.6%，第2劑為86.6%，第3劑為72.2%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93%，第4劑施打率則為9.2%，累積施打已超過6,060萬人次，目前疫苗數量尚屬充足；截至本月27日，滿6個月至4歲幼兒第1劑莫德納疫苗已接種16.1萬人，輝瑞疫苗已接種0.8萬人，戶籍人口接種率為21.6%，第2劑莫德納疫苗已接種1.1萬人，戶籍人口接種率為1.4%。

此外，5至11歲兒童第1劑疫苗戶籍人口接種率為79.4%，第2劑疫苗戶籍人口接種率為50.3%，其中莫德納第1劑疫苗已接種約29.5萬人次，莫德納第2劑疫苗已接種約20.1萬人次，輝瑞第1劑疫苗已接種約84.8萬人次，輝瑞第2劑疫苗已接種約52.2萬人次；而12至17歲青少年第3劑施打約69.7萬人次，戶籍人口接種率達58.8%，社區涵蓋率達79.7%；75歲以上長者第1劑為81.1%，第2劑為77%，第3劑為67%，第4劑為30.5% ；65至74歲長者第1劑為90%，第2劑為87.4%，第3劑為80%，第4劑為34.9%，其中，65歲以上長者第3劑接種率為75.2%，若以符合接種間隔者計算則已達96%，第4劑接種率則為33.3%。