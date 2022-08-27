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防疫津貼被「追回」公文曝光！苦主嘆：不是大錢，但感覺很差

▲台南市16日起分別於新營衛生所、新營體育場、新營太子宮/圖書館、柳營衛生所等地開設篩檢站，醫護攜手在第一線全力阻絕疫情，保障市民健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲醫護在第一線全力阻絕疫情。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠疫情爆發以來，醫護們站在第一線守護台灣，有護理師上個月爆料，辛苦2年領到的防疫獎金是1萬4800元，讓許多人傻眼「太少了吧！」還有醫護甚至只領到67元。當時，指揮中心指揮官王必勝表示，領到67元應是個案，「應該大家都是公平的。」沒想到，事隔不到1個月，現在又爆出防疫獎金要「追回」！

有網友26日深夜在PTT的Gossiping板上爆卦，指控防疫獎金「偷偷」被收回，「那時候說防疫獎金一定會給」，但之後卻不知為何被收回，「什麼原因收回也沒說，啊檢疫所也都有去支援。」文中附上一張公文照，只見主旨為「茲追回110年5-7月支援加強版草屯、中興集中檢疫場所工作人員津貼補償加發一倍之工作津貼。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO貼出公文，爆出防疫津貼要被追回。（圖／翻攝自PTT）

說明的部分則是，「一、依據 衛生福利部111年8月4日衛授疾字第1110400912A號函，說明一、行政程序法第117條及127條規定辦理，旨揭檢附之佐證資料隔離治療通知書，有無法確認收住對象為COVID-19確診個案情形，爰撤銷旨揭審定函，請本院協助追回已核發予上開工作人員之加發一倍津貼。」

該位網友之後又回文，無奈直呼，「去年的津貼，搞到今年6月才發，不到2個月就要收回去」，回想去年5月開始，因為集中檢疫所需要人力，他們第一線的人就去協助，「去的每個人都全副武裝，有誰因為他們不確定是不是確診者就隨便的嗎？集中檢疫所的住民確診後，我們也是得協助送醫，都送了那麼多個去醫院，然後現在跟我說有不確定是不是COVID-19（的患者）。」

原PO坦承，這不是什麼大錢，但感覺真的很差，也強調這種事沒什麼好造謠，他只是把收到的公文PO出來，「再上兩張公文裡的附件」。貼文一出，底下瞬間炸鍋，「這沙小？幫推，讓它燒起來」、「這也太扯，當初怎麼核發的？還追回咧」、「唉！最辛苦的人卻被這樣對待。」至於到底為何會有這張「追回津貼」的公文，目前衛福部尚未說明。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼原PO將公文裡的附件一併公開。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

另外，本站日前曾報導《醫護爆防疫津貼僅67元　王必勝：是個案「應該大家都是公平的」》，有網友日前在PTT曬出防疫獎勵的到帳證明，金額為67元，「別行的友人還問說是不是少1～2個0」，自嘲連一顆蛋黃酥界的愛馬仕都買不起。指揮官王必勝對此回應，醫護獎勵津貼都是依照指引要點做發放，是利用每個醫院的內部規則，希望他們能公平分配，「這是個案，到底是因為錯誤，或是補發，我們再去了解」，更強調「應該大家都是公平的。」

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