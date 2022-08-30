成都「熱帶雨林」曝靜態管理！整座城市超市被掃空　一堆人搶物資

▲成都29日晚間，所有超市架上的食品都被掃空。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

微博29日晚間熱搜榜第二名為「熱帶雨林」，搜尋次數高達350.8萬，讓不少網友疑惑。原來，是一名暱稱為「熱帶雨林」的大陸網友在微信透露四川省成都市可能要進行「靜態管理」，消息曝光後讓成都市的市民衝到各大超市搶購物資，將架上的貨品掃光，也被網友戲稱是「829熱帶雨林購物節」。

據陸媒《靖觀天下》報導，「熱帶雨林」29日晚間7時15分在微信文表示，「各位領導，晚上7點會議主要議程：一，各部門綜合匯報最終研判結果，確定是否上報啟動5+2方案。相關部門，黨政媒體擬制公告。全市公安系統指戰人員崗前待命。二，如是，立即上報國務院聯防聯控機制綜合組批覆5+2方案。公安系統啟動預案。三，批覆同意，正式啟動方案，各相關部門，黨政媒體同步發布公告。」

▲▼成都網友「熱帶雨林」瞬間成為關鍵字。（圖／翻攝微博）



「熱帶雨林」在文末附上對話截圖，「省上要求整個成都市靜態管理，市上還在爭取，可能5個主城區和天府新區、龍泉驛要靜態管理。還沒有完全確定，現在還在開會商量」。消息曝光後被成都市的網友瘋狂轉傳，許多人晚間開始衝到各大超市購物，甚至排隊幾小時就為了買米、麵及油等生活必需品。

事後，「熱帶雨林」也發文喊冤；他表示，文章已被市委辦公群看到，怎麼解釋都沒用，現在要被拘留處罰，「主要很多人斷章取義，X的」。

網友看完紛紛留言，「成都商超和菜販都要感謝他」、「我朋友問我熱帶雨林是誰，我說最新帶貨人」、「熱總一己之力為全成都帶貨。最後自己進入靜態管理」、「有幸參加，買了一袋餃子」、「憑一己之力拉動成都GDP，比消費券都厲害的人」、「今晚全成都都認識了一個人：熱帶雨林」、「買了一個半小時菜，才回家。疫情三年第一次參與搶菜」、「我老公都參與了此次購物節，以前的他都是一動不動的」。

▼成都網友開玩笑製作梗圖。（圖／翻攝微博）



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