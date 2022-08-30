不堪家暴殺死丈夫！　女兒被迫「踢開絞刑椅」處決親媽

▲伊朗嚴格遵行的伊斯蘭律法，受害者家屬可以選擇「以牙還牙」的處刑。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗一名女子因不堪丈夫長年家暴，因此在父親的幫助下殺害丈夫，兩人也都被警方逮捕。女子和丈夫唯一的6歲女兒交給夫家照顧，結果到女兒成年時，依照伊朗法律，女兒必須決定是否要處決親生母親，最後女兒親自站在絞刑台前，將母親腳下的椅子踢掉。

根據《鏡報》報導，伊朗女子瑪麗亞姆（Maryam Karimi）受不了丈夫多年家暴，頻頻對她施虐又不肯離婚，最後在父親伊布拉辛（Ebrahim）的幫助下殺害丈夫，兩人也因此遭逮捕入獄。當時瑪麗亞姆年僅6歲的女兒就交由老公的祖父母照顧，而男方家人都告訴小女兒，她的父母都過世了。

結果2021年2月，瑪麗亞姆現年19歲的女兒被法院告知，她的父親是如何死去，而她的母親和外祖父還關在監獄裡。女兒得知真相的主因是，伊朗嚴格遵行的伊斯蘭律法，受害者家屬可以選擇「以牙還牙」的處刑，或是獲得一筆「血債血還」的賠償金。

而在至親互相殺害的案件裡，瑪麗亞姆的女兒成了唯一可以決定母親該受到何種懲罰的人。最後，瑪麗亞姆的女兒來到伊朗拉什特中央監獄（Rasht Central Prison），站在絞刑台前，親自踢掉母親腳下的椅子，而她的外公伊布拉辛也被迫在旁觀看全程。

非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）代表阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）指出，這樣的律法是直接將人民變成劊子手，而且法官和檢察官還會向家屬施壓，告訴他們「選擇流血」是上帝賦予的權利；不過他也強調，隨著伊朗人民的意識抬高，去年有700多件刑案，受害者都未選擇流血報復。

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