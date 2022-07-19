賓客嗨翻鳴槍！24歲新娘慘遭「爆頭射殺」　流彈穿腦亡

▲24歲新娘拉蓋伊（Mahvash Leghaei）在婚禮上遭射殺。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合外電報導

伊朗發生一起恐怖意外，24歲新娘拉蓋伊（Mahvash Leghaei）與丈夫舉辦隆重婚禮，卻在現場氣氛歡騰之際，被流彈擊中腦部，不幸身亡。警方指出，兇手是其中一位婚禮賓客，他為了慶祝這樁喜事，興奮對空鳴槍，未料釀成悲劇。

綜合外媒報導，賓客鳴槍第一響安全無事，第二槍卻波及無辜。拉蓋伊的頭骨及腦袋被流彈射穿，緊急送醫後陷入昏迷，最後宣告不治。除了她以外，還有2名男性賓客受傷，不過皆無大礙。

▲拉蓋伊被婚禮賓客奪走性命。（圖／翻攝推特）



執法單位發言人喬卡爾上校（Colonel Mehdi Jokar ）表示，36歲槍手是新郎的表哥，此人使用一把無照狩獵步槍，發覺自己鑄下大錯後，立刻逃離現場，直至落網時，身上都還帶著獵槍。

《太陽報》指出，中東地區現在依然流行在婚禮上鳴槍慶祝，但此舉已被列為非法行為。喬卡爾上校也說，雖然這是游牧民族傳統，「但不幸的是，因為人群擁擠，加上那個人對武器的控制不好，所以射中了3個人。」他指出，「為了創造安全社區，婚禮上禁止開槍，我們將對任何違反規定的人採取嚴厲行動。」

據悉，新娘拉蓋伊生前是一名社工，致力協助成癮人士戒除毒癮。新郎及家屬悲痛萬分，但仍遵照她的願望，將其器官捐贈給3名患者。

新郎落跑！她在婚禮上當場「換個新老公」 改嫁男方賓客

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》