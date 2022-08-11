美國指控伊朗「密謀買凶殺波頓」　傳蓬佩奧也淪刺殺目標

▲美前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo，左）與前白宮國安顧問波頓（John Bolton，右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國政府10日指控，伊朗菁英「伊斯蘭革命衛隊」（Revolutionary Guard Corps）的成員密謀暗殺前國安顧問波頓，外傳第二個刺殺目標就是前國務卿蓬佩奧。司法部認定，這顯然是伊朗為了報復美國2020年擊殺伊朗軍事將領蘇萊曼尼（Qassem Suleimani）一事。

綜合路透、衛報報導，美國司法部指控，伊斯蘭革命衛隊菁英聖城部隊45歲成員博瑟夫（Shahram Poursafi）企圖買凶殺人，計畫以30萬美元來雇用殺手奪取川普政府時期的白宮國安顧問波頓（John Bolton）的性命。

依據起訴文件，博瑟夫又名「雷扎伊」（Mehdi Rezayi），先是以新書即將出版的藉口，要求一名在美人士拍攝波頓的照片，此人則是轉介另一名新聯絡人。在博瑟夫與這名新聯絡人接觸後，提議以支付25萬美元換取「滅了波頓」，費用最終上調至30萬元，事成才會給錢。

▲美國FBI對博瑟夫發布通緝令。（圖／路透）

博瑟夫還說，暗殺如何進行並不重要，但組織要求錄影拍下過程作為證據，而在成功暗殺波頓後，組織將提供保護，還有另一份事成後能拿到100萬美元報酬的工作。消息指出，第二暗殺目標就是前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

博瑟夫接觸這名新聯絡人，其實就是美國聯邦調查局（FBI）的線人，FBI已於10日發布通緝要犯海報。據信博瑟夫是在伊朗首都德黑蘭（Tehran）策畫這起買凶殺人計畫，且從未到過美國。美國與伊朗並無引渡條款，博瑟夫仍然在逃。

不過對於美方的指控，伊朗政府10日否認到底。伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）說，「伊朗強烈警告，不要拿這種荒謬且毫無根據的指控當作藉口，來對伊朗公民採取行動」。