普丁走下飛機「疑拐腳」動作超僵硬　影片曝光！被揪出2關鍵原因

#Russia's President Vladimir #Putin holds a bilateral meeting with his Iranian counterpart Ebrahim Raisi ahead of a three-way summit on Syria.https://t.co/48tJZ73gIP



Source: AFP pic.twitter.com/eGdEaORxpn — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) July 19, 2022

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁19日抵達伊朗首都德黑蘭，這是他自入侵烏克蘭以來首度訪問前蘇聯以外的國家。然而，普丁走下飛機階梯時，卻出現腳步不穩、右臂僵硬的狀況，英國媒體甚至用「步履蹣跚」來形容。對此，有專家認為，這可能單純與年齡和普丁曾經受過武器訓練有關，不一定是外傳的健康問題。

▲俄羅斯總統普丁19日抵達伊朗首都德黑蘭，下飛機時被發現腳步不穩，右半邊肢體僵硬。（組圖／路透）

根據《鏡報》報導，普丁19日抵達德黑蘭會見伊朗領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），但當他走下飛機台階時，看起來腳步不穩，似乎有點吃力，接著他走在梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad airport）為他鋪設的紅地毯上，不同於左手配合腳步自然擺動，右手臂完全僵硬，一動也不動，右半邊身體也比較不靈活。

▲有專家認為普丁腳步笨拙的原因，可能是台階高度以他的年歲而言，走起來較吃力。（圖／路透）

英國《每日郵報》等媒體甚至用「步履蹣跚」來形容普丁，過去也有傳聞懷疑他罹患帕金森氏症或癌症末期，如今這段畫面一出，似乎又將進一步加劇關於普丁健康惡化的謠言。

對此，肢體語言專家詹姆絲（Judi James）表示，從跟在普丁後方人員的步伐看來，飛機的階梯似乎沒有問題，但普丁卻在走下最後一階時，不自然地將臉轉向一邊，微微側身「笨拙地」走完台階。她分析，這可能是因為階梯的高度，也可能單純因為普丁的年齡，讓他看起來感到吃力。

▲普丁曾接受情報特工的武器訓練，可能習慣減少右手擺動，讓右手能以最快速度拔槍。（圖／路透）

詹姆絲受訪時也提到了槍枝訓練。她表示，儘管普丁「僵硬的右手臂」最初被傳是由中風引起，現在也提出了帕金森氏症的言論，但也有一種理論認為，這是因為普丁多年前曾接受武器訓練所導致。

關於普丁右臂擺動明顯減少的情況，《英國醫學期刊》2015年曾發表一項研究指出，這可能與他曾經作為俄國KGB特工，所接受的武器訓練有關。研究人員稱，KGB特工被要求以右手持槍，貼近胸膛，向前移動時通常左側身體較朝前，採取「槍手步態」，方便右手能以最快的速度拔槍。

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