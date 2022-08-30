四叉貓被嗆「台灣最醜的Gay」　苦苓力挺8字擊爆吳子嘉

▲吳子嘉直播嗆四叉貓，「醜八怪Gay」。（圖／翻攝劉宇臉書、董事長開講YouTube）



網搜小組／劉維榛報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉嗆聲網紅四叉貓是「台灣最醜的Gay」，人身攻擊的言論引發爭議，而四叉貓發文表示「成功傷到我惹」。對此，作家苦苓站出來聲援，8字擊爆吳子嘉應該就是「台灣最醜的異性戀」。

吳子嘉28日在YouTube節目《董事長開講》談到內政部長徐國勇時，看到以「四叉貓」為名的帳號抖內留言「你在（再）說我是Gay試試看」；吳子嘉立刻停下話題說，「我就說你是Gay，四叉貓，好不好」，「他剛講我試試看，不用試了」。

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吳子嘉說，「我就說，吳子嘉說你是Gay，好不好，明天要當我的被告，他剛剛抖內我了哈哈哈，跟我嗆聲耶X的，你是台灣最醜的Gay，我沒看過比你更醜的Gay，醜八怪Gay，歡迎抖內再來」。

而四叉貓隨後也發文直呼，「被這種醜男罵醜，我真的會玻璃心碎滿地，你成功傷到我惹」，許多四叉貓的粉絲紛紛留言安慰，並鼓勵四叉貓提告。

面對吳子嘉人生攻擊一番言論，連主播張齡昨（29）日跳出來直呼，對於意見領袖被另一位公眾人物針對外表、性向嗆聲，她感到十分詫異，且不敢相信還有人吹捧，「這種發言水平，不仔細看還以為幾十年前的小朋友吵架（沒上過性別教育的小朋友）。」

張齡予認為，在檯面上、掌握話語權的人物，不管政治立場，都應該要更加謹慎發言，「因為你每一句話，都可能成為你的追隨者，往後對事物反應判斷的標準。」

▲苦苓反酸吳子嘉。（圖／翻攝苦苓臉書）



還有苦苓也在臉書力挺四叉貓，他表示「如果四叉貓是台灣最醜的Gay（我一點都不覺得），那麼吳子嘉應該就是台灣最醜的異性戀...等一下，搞不好他早就沒有『性別』了！Sorry啊。」

底下引來3千多名網友熱議，「那吳子嘉的老婆是世界上最偉大的女性」、「此人不但沒有長者的慈愛風範，反而作了最壞的示範：人身攻擊」、「會講人家外表的人，我只知道那是心智還在小學生時期才會做的事」、「最無知的人，才會用外表來評論人」、「真的很沒水準」、「這種人應該去告他公然誹謗」、「一針見血，然後血流如注中」。