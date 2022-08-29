吳子嘉控疫苗採購涉貪汙　蘇貞昌反嗆「造謠生非」：都照契約來

▲行政院長蘇貞昌回應吳子嘉控疫苗採購涉貪汙。（圖／行政院提供）

記者詹宜庭／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉日前質疑，衛福部疫苗採購和鴻海集團創辦人郭台銘買的每劑價差20美元，總共貴了1億美元，痛批「準備要貪汙，合約封存30年是為了不讓民眾知道。」對此，行政院長蘇貞昌29日表示，上述指控為造謠生非，公文保存期限與契約保密期限並非相同，契約保密期限都依照契約規定執行。

對於吳子嘉貪汙指控，蘇貞昌澄清，一切皆為造謠生非，公文保存期限與契約保密期限並非相同，公文之所以要保存久一點，就是不要太快銷毀，隨時都可以讓民眾、各方查閱清楚；而契約保密期限都依照契約規定執行。

蘇貞昌說，當時疫情爆發，全世界都在搶疫苗，台灣要與世界搶疫苗才能搶得到，保護國人健康非常不簡單，公務人員辛苦地做了非常多的努力，至今卻被選舉造謠、無端抹黑，這種行為非常不該。

針對疫苗採購案，台北市議員鍾小平今日到台北地檢署，按鈴告發民進黨台北市長參選人陳時中涉嫌圖利，並質疑疫苗合約封存30年，「《刑法》30年後不追溯了，他就逃掉了」，希望檢察官能傳喚吳子嘉當證人，並傳喚被告陳時中釐清案情；然而，陳時中受訪時回應，讓司法能夠把事情調查清楚，也是一件好事情。