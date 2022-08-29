鄭寶清網軍有案外案？四叉貓曝廠商抱怨：尾款沒付清

▲四叉貓29日指稱，鄭寶清買網軍，至今拖欠尾款未付。（圖／翻攝自節目《94要客訴》）

記者蔡佩珈／綜合報導

民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，並聲稱自己參選後遭到海外假帳號攻擊。網路名人四叉貓卻在日前透過臉書稱，鄭寶清的網軍正是某公司，且同時幫新黨、民眾黨衝流量和洗版留言。四叉貓29日再於節目中指稱，鄭寶清買網軍，至今拖欠尾款未付。

網路名人四叉貓曾在臉書指出，鄭寶清網軍正是某公司，並指出該網軍公司也幫新黨市議員參選人、民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華，甚至疑似幫《美麗島電子報》董事長吳子嘉衝流量和洗版留言。不過，鄭寶清29日上節目《新聞放鞭炮》被問及此事時，則說自己沒有處理這件事，並強調不要製造假新聞。

針對指稱鄭寶清有網軍一事，四叉貓29日於節目《94要客訴》說，其實他原本想追查新黨網軍，挖著挖著卻發現鄭寶清也用同一家網軍公司，本來想說先放著先不公布，未料鄭寶清宣布參選後，許多網友跑來問八卦，自己才決定揭露這件事。

四叉貓更指稱，他找到一個確認是網軍公司的臉書帳號，該帳號直接指控：「鄭寶清先生，從2.8萬到18萬，還有各種版面的流量，星期一賴先生會公開記者會說明，針對鄭寶清並無付款相關證據，還有失信違約的合約也會公布。當初他說他的名字就是誠信，24號前並未付款。」

四叉貓說，今天已經是29號，代表這筆尾款已經拖5天，雖然該帳號沒有找自己爆料，但他想要好人幫到底，才上節目爆料這件事，畢竟「人家網軍也是洗得很辛苦，該付的尾款也是要付」。