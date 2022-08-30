昔喊「誠信重要」今被爆抄襲　張善政搜尋聲量直線衝上第一名

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前桃園市長參選人林智堅才因論文抄襲事件退選，如今國民黨桃園市長參選人張善政也被爆出抄襲，而根據GoogleTrend當天的搜尋聲量，與其他參選人相比，張善政直線衝上第一名。稍早，張善政已出面強調，自己當年的計畫，團隊是引用國外報告，資料來源都有提供給農委會，如果有遺漏願意道歉。

▲桃園市長選戰聲量比較。（圖／翻攝網路，點圖可放大）

《鏡週刊》報導指出，張善政過去他擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總研究經費達5,700萬元，但產出的報告卻疑似「複製貼上」《商業周刊》、中國期刊、香港網站、英文網站，且連標點符號、非台灣慣用語都抄。

不過，在面對林智堅論文門時，張善政曾重砲抨擊，還拿出自己1981年在康奈爾的博士論文，希望大家感覺一下他的學位是如假包換，並稱「政治人物的誠信非常重要」。

而在林智堅退選後，張善政也點名除了林智堅以外，總統蔡英文、桃園市長鄭文燦都應該向桃園市民、全國民眾道歉，並稱「重點是誠信，誠信沒有了，民調差多少%都沒有用，誠信破產的時候，就該退選」，自己將會持續一步一腳印往前走，思考什麼政策對市民受用，會一直向前、一直走到勝選為止。