四川一般工商業用電恢復　多家企業正加緊復工復產

▲四川用電吃緊情況緩解，工商業用電恢復。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川用電緊張情況大幅緩解，根據大陸國家電網公司說法，截至28日中午，四川全省一般工商業用電全部恢復。另外，多家企業也證實，工廠已經恢復供電，目前正在召回員工，逐步恢復產能。

大陸國家電網四川省電力公司消息提到，隨著氣溫下降，省內多地降雨，四川省用電緊張的局面得到緩解。截至28日中午12時，四川省一般工商業用電已經全部恢復，除高載能企業，大工業用電正在逐步恢復，後續水電來水持續好轉後，大工業將全部恢復正常用電。

根據《證券時報》報導，四川省內富臨精工、天味食品、雷電微力等多家上市公司已恢復用電生產。

四川化肥公司美豐的公告指出，8月27日，國網綿陽供電公司工作人員對四川美豐旗下綿陽生產基地電力設備進行安全檢查，為下一步完全恢復供電作準備。美豐化工科技總經理也證實，公司正在召回員工，調試設備，將盡快實現滿產穩產。

汽車零部件生產企業富臨精工也表示，富臨精工綿陽基地、射洪基地所有產線已於8月26日12時前全面恢復通電並有序復產，上市公司將做好整體排產計劃和後續生產安排。

位於成都的雷電微力主要從事毫米波有源相控陣微系統研發、製造，提供專用和通用的毫米波有源相控陣產品目前，雷電微力已恢復供電並於8月27日實現全面復工生產。雷電微力表示，上市公司後續將通過加強排產計劃等多種方式，繼續全力組織好生產經營各項工作，降低高溫限電停產對生產經營造成的影響。

另外，天味食品也已經全面復工復產；通威股份也正在逐步恢復用電，公司在四川境內各晶矽光伏基地預計近期將陸續恢復至滿負荷運行；浩物股份旗下內江工廠已於26日下午接到通知，27日已經復工復產。